Концерт Канье Уэста в Алматы перенесли на 15 августа

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алматы перенесли на 15 августа 2026 года. Изначально выступление должно было состояться сегодня, 14 августа, сообщает Zakon.kz.

Посетители сняли с места проведения концерта на Центральном стадионе Алматы объявления организаторов.

"Шоу переносится на завтра, на то же время. К сожалению, мы просим вас покинуть стадион. Ждем вас завтра в это же время. Спасибо", – сказали организаторы.

Причины переноса концерта пока не уточняются.

При этом ранее приобретенные билеты остаются действительными и не требуют обмена.

О первом концерте Уэста (YE) в Казахстане стало известно 17 июля. Сообщалось, что для большого концерта организаторы везут в город более 100 тонн оборудования (около 15 фур). Сцена будет оборудована гигантской вращающейся сферой, как на других мировых шоу тура.

После анонса активизировались мошенники и пытались заработать на ажиотаже.

В акимате также уведомили фанатов, что после мероприятия для зрителей будет обеспечен общественный транспорт и дополнительные шаттлы.