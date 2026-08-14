От +44°С до +7°С: резкое похолодание и сильные дожди ждут Казахстан в выходные
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Специалисты РГП "Казгидромет" порадовали прогнозом погоды на 15-17 августа 2026 года. Из него следует, что в предстоящие выходные и понедельник по Казахстану ожидаются резкое понижение температуры воздуха до +7°С и дожди, местами сильные, с грозами и градом, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным синоптиков, погода без осадков ожидается лишь на западе республики и в Кызылординской области.
Ливни с грозами и градом
"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана прогнозируются дожди, грозы, порывистый ветер, выпадение града... На западе, северо-западе, севере, в центре страны ночью и утром ожидается туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Сильные дожди, согласно прогнозу, ожидаются в четырех регионах:
- 15 августа – в Костанайской области,
- 15-16 августа – в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях,
- 16 августа – в Павлодарской области.
Долгожданный спад аномальной жары
Метеорологи уточнили, что понижение температуры воздуха прогнозируется:
- в Костанайской и Северо-Казахстанской областях: ночью от +15+20°С до +7+12°С, днем от +20+30°С до +15+20°С;
- в Акмолинской и Павлодарской областях: ночью от +15+20°С до +10+15°С, днем от +30+35°С до +17+25°С.
"В центральных и восточных регионах страны ожидается спад сильной жары. На юге этих регионов температура днем понизится от +34+39°С, на юге региона от очень сильной жары +40+41°С до +23+33°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также из прогноза следует, что температура воздуха понизится:
- на юге Казахстана: днем от сильной жары +38+44°С до +30+37°С;
- на юго-востоке республики: днем от сильной жары +34+39°С, на севере региона от очень сильной жары +40+43°С до +30+36°С.
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А где температура воздуха повысится?
На западе Казахстана днем температура воздуха повысится с +18+26°С до +25+33°С.
В Актюбинской области существенных изменений не ожидается: основной температурный фон составит +20+30°С тепла.
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Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на 14 августа 2026 года синоптики объявили штормовое предупреждение. В каких именно регионах страны ожидаются дожди с грозами и сильная жара, можете узнать по ссылке.
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