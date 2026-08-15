Министр обороны поздравил участников инженерного чемпионата Shaiqas-2026

На полигоне "Амандык" в городе Щучинске Акмолинской области подвели итоги первого национального инженерного чемпионата Shaiqas-2026.

В масштабном мероприятии приняли участие 17 команд: студенты, представители инженерных школ, промышленных предприятий и подразделений силовых структур.

Министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов выразил признательность руководству Акмолинской области, Министерству науки и высшего образования, инновационному хабу Defence Tech Center, отечественным компаниям Barys Dynamics и Saiman, а также командованию Военного колледжа за организацию чемпионата.

Фото: пресс-служба МО РК

Он также поблагодарил судейскую коллегию за объективность и профессиональный подход к оценке конкурсантов. Особый интерес был проявлен к уникальным технологическим решениям, однако главным критерием оценки стала способность участников интегрировать технику, программное обеспечение и действия команды в единую систему.

Фото: пресс-служба МО РК

По словам министра, практическая ценность чемпионата определяется тем, что его задания отражали реальные направления деятельности Вооруженных сил: воздушную разведку, наземные робототехнические комплексы, кибербезопасность, тактическую и инженерную подготовку.

"Сегодня исход боя определяется тем, кто первым видит поле, кто способен скрыть свои действия от разведки противника, кто сохраняет связь и обеспечивает маневр войск. Поэтому современная армия сильна не только выучкой солдата, но и технологическими решениями, которые обеспечивают его превосходство на поле боя", – подчеркнул стратегическое значение инженерного направления министр обороны.

Фото: пресс-служба МО РК

По итогам чемпионата Shaiqas-2026 первое место и звание чемпиона завоевала команда R&D-центра "Казахстан инжиниринг". Серебряным призером стала команда "Кайсар" ВС РК (Qaisar VS RK), бронзовым – команда Saiman. Победители чемпионата получили денежные призы: за первое место – 10 млн тенге, за второе – 5 млн тенге, за третье – 3 млн тенге.

В номинации "Лучшие наземные системы" победила команда Sunqar Engineering Team, в номинации "Лучшие воздушные системы" – команда Visvo, в номинации "Лучшая кибербезопасность" – команда "Буркит". Победители в каждой из номинаций получили по 600 тыс. тенге. Всем командам министр обороны вручил сертификаты, подтверждающие их участие в чемпионате.

Фото: пресс-служба МО РК

Как отметили организаторы мероприятия, лучшие разработки не останутся на уровне прототипов: совместно с промышленными партнерами они пройдут испытания, получат необходимое сопровождение и будут доведены до серийного производства с перспективой внедрения в интересах Вооруженных сил Казахстана.