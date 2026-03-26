Спорт

Чемпионат Казахстана по биатлону стартовал в Щучинске: разыграны первые медали

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 18:46
В Щучинске стартовал чемпионат Республики Казахстан по биатлону. Первые награды турнира были разыграны в спринте, сообщает Zakon.kz.

У мужчин победу одержал Владислав Киреев. Александр Мухин финишировал вторым. Ержанат Куандык замкнул тройку лучших.

Ольга Полторанина выиграла женские соревнования. Милана Генева завоевала "серебро". Дарья Климина стала третьей.

По информации НОК РК, в ЧРК принимают участие более 100 атлетов из девяти регионов Казахстана.

Ранее сообщалось, что казахстанские лучники поборются за "золото" в трех финалах Кубка Азии в Таиланде.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
