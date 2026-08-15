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Общество

В Актобе началось строительство новых канализационных очистных сооружений

Фото: пресс-служба акимата Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 20:14 Фото: пресс-служба акимата Актобе
Новая КОС заменит действующую станцию, эксплуатируемую 45 лет. Реализация проекта позволит обновить изношенную инфраструктуру водоотведения, расширить охват населения централизованной канализацией и обеспечить необходимый запас мощности для развития города.

Аким области Асхат Шахаров посетил строительную площадку новой КОС. Он ознакомился с проектом и технологическими решениями будущего объекта.

Действующие канализационные очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1981 году. Сегодня их износ оценивается примерно в 70%. Среднесуточный объем поступающих сточных вод составляет 70–80 тыс. кубометров, а в паводковый период может достигать 95 тыс. кубометров. При этом централизованной канализацией охвачено около 62% населения Актобе.

Фото: пресс-служба акимата Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 20:14

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Новая КОС будет рассчитана на очистку 100 тыс. кубометров сточных вод в сутки, а максимальная производительность в пиковые периоды составит до 130 тыс. кубометров. Строительство планируется завершить в мае 2028 года. Общая стоимость проекта составляет около 43 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 20:14

Фото: пресс-служба акимата Актобе

По словам генерального директора АО "Aqtobe su-energy group" Нагымжана Алдиярова, главным отличием новых канализационных очистных сооружений станет четырехуровневая система очистки. В технологический процесс войдут механическая и биологическая очистка, ультрафиолетовое обеззараживание, а также переработка осадка с получением биогаза. Осадок планируется высушивать и перерабатывать в гранулы, а биогаз использовать для производства электроэнергии.

"Строительство новых канализационных очистных сооружений – это необходимость, которая связана не только с развитием города, но и с экологической и санитарной безопасностью. Финансирование проекта осуществляется за счет заемных средств Европейского банка реконструкции и развития под государственную гарантию. До 90 процентов расходов на погашение и обслуживание займа будет обеспечиваться за счет республиканского бюджета, еще не менее 10 процентов – за счет местного бюджета. Таким образом, вся финансовая нагрузка не будет ложиться на жителей. Новая станция будет рассчитана на переработку до 130 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Это позволит создать необходимый запас мощности для города на перспективу. В рамках проекта также предусмотрены работы по существующей инфраструктуре. В частности, планируется санация и герметизация двух трубопроводов, по которым отводится очищенная вода", – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба акимата Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 20:14

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Строительство КОС уже началось. На строительной площадке задействованы специалисты подрядной организации. По мере развертывания работ количество работников планируется увеличить до 350 человек.

После ввода новой КОС в эксплуатацию очищенная вода сможет использоваться для рыбохозяйственных целей либо сбрасываться в водный объект при соблюдении установленных экологических требований и наличии необходимой проектной документации.

Фото: пресс-служба акимата Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 20:14

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Действующие очистные сооружения продолжат работать до запуска новой станции. После этого будет определено дальнейшее состояние и необходимость реконструкции существующей КОС.

Его реализация позволит обновить ключевой объект системы водоотведения города, повысить качество очистки сточных вод и создать дополнительные возможности для развития Актобе.

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Канат Болысбек
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