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В Костанайской области набирает обороты строительство новых микрорайонов

строительство , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 16:36 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
В городе Тобыл приступили к возведению микрорайонов Астана и Байтерек. Аким Костанайской области Кумар Аксакалов посетил их строительные площадки. Новые проекты станут важным этапом в развитии региона и улучшении качества жизни его жителей.

Будущие микрорайоны займут площадь в 176 гектаров. Здесь планируется строительство около 1 миллиона квадратных метров жилой площади, что включает 154 современных дома высотой от 5 до 24 этажей. Жилищные условия улучшат 60 тысяч человек.

строительство , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 16:36

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

"Мы стремимся сделать жизнь жителей региона комфортной и удобной", – отметил Кумар Аксакалов.

Особое внимание уделяется безопасности и современным стандартам комфорта. В микрорайонах будут "Умные остановки", системы видеонаблюдения, спортивные площадки, зоны для активного отдыха.

строительство , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 16:36

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Ключевым элементом проекта станет развитая социальная инфраструктура. В шаговой доступности от домов появятся школы, Дворец спорта, досуговые центры, детские сады, многопрофильная больница.

Эти микрорайоны будут отличаться не только качественной архитектурой и благоустройством, но и продуманной организацией пространства для жизни, отдыха и досуга.

"Астана и Байтерек – это не просто новые жилые массивы, это шаг к созданию комфортной и безопасной городской среды. Этот масштабный проект – пример того, как мы работаем на благо каждого жителя региона", – подчеркнул Кумар Аксакалов.
строительство , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 16:36

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Аким отметил, что темпы строительства жилья являются важным индикатором уровня экономического роста. "Темпы строительства в Костанайской области растут, и строительство новых микрорайонов – лучшее тому свидетельство", – отметил он.

стройка, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 16:36

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Приобретению квартир в новых микрорайонах будет способствовать ипотечная программа "Қостанай жастары", инициированная акиматом Костанайской области и рассчитанная на работающую молодежь. Финансирование программы уже достигло 5 миллиардов тенге, что делает её важным инструментом для улучшения доступности жилья.

стройка, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 16:36

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Планируется, что первые новоселы получат свои квартиры в 2025 году, будут сданы 12 многоэтажек.

стройка, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 16:36

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Развитие микрорайонов Астана и Байтерек станет новым этапом в улучшении качества жизни, создавая комфортное жилье и современную инфраструктуру, которые будут отвечать потребностям сегодняшнего дня.

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