В Костанайской области набирает обороты строительство новых микрорайонов
Будущие микрорайоны займут площадь в 176 гектаров. Здесь планируется строительство около 1 миллиона квадратных метров жилой площади, что включает 154 современных дома высотой от 5 до 24 этажей. Жилищные условия улучшат 60 тысяч человек.
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
"Мы стремимся сделать жизнь жителей региона комфортной и удобной", – отметил Кумар Аксакалов.
Особое внимание уделяется безопасности и современным стандартам комфорта. В микрорайонах будут "Умные остановки", системы видеонаблюдения, спортивные площадки, зоны для активного отдыха.
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Ключевым элементом проекта станет развитая социальная инфраструктура. В шаговой доступности от домов появятся школы, Дворец спорта, досуговые центры, детские сады, многопрофильная больница.
Эти микрорайоны будут отличаться не только качественной архитектурой и благоустройством, но и продуманной организацией пространства для жизни, отдыха и досуга.
"Астана и Байтерек – это не просто новые жилые массивы, это шаг к созданию комфортной и безопасной городской среды. Этот масштабный проект – пример того, как мы работаем на благо каждого жителя региона", – подчеркнул Кумар Аксакалов.
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Аким отметил, что темпы строительства жилья являются важным индикатором уровня экономического роста. "Темпы строительства в Костанайской области растут, и строительство новых микрорайонов – лучшее тому свидетельство", – отметил он.
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Приобретению квартир в новых микрорайонах будет способствовать ипотечная программа "Қостанай жастары", инициированная акиматом Костанайской области и рассчитанная на работающую молодежь. Финансирование программы уже достигло 5 миллиардов тенге, что делает её важным инструментом для улучшения доступности жилья.
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Планируется, что первые новоселы получат свои квартиры в 2025 году, будут сданы 12 многоэтажек.
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Развитие микрорайонов Астана и Байтерек станет новым этапом в улучшении качества жизни, создавая комфортное жилье и современную инфраструктуру, которые будут отвечать потребностям сегодняшнего дня.