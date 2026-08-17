73,1% казахстанцев планируют принять участие в голосовании – соцопрос КИСИ

Институт Демократии 17 августа представил результаты социологического исследования, проведенного с 20 июля по 6 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно полученным данным, ожидается достаточно высокая явка казахстанцев на выборах депутатов Курултая.

На вопрос "Примете ли Вы участие в голосовании на выборах в Курултай (Парламентские выборы), которые состоятся 23 августа?" 73,1% опрошенных отметили, что намерены принять участие в голосовании на выборах. Другими словами, трое из четырех респондентов намерены принять участие в выборах депутатов Курултая.

Социологический опрос проведен с 20 июля по 6 августа 2026 года за счет средств Института Демократии. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и трех городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.

Исследование также охватило электоральные предпочтения респондентов. Участникам опроса предложили указать, за какую политическую партию они готовы проголосовать на выборах.

Согласно данным исследования, наибольшую поддержку среди респондентов получила партия "Әділет", за нее готовы проголосовать 70,3% опрошенных, что закрепляет ее на первом месте в рейтинге партийных предпочтений.

Второе место занимает партия "Ауыл", за которую готовы проголосовать 5,6% респондентов.

Третью позицию занимает партия "Ақ жол" с уровнем поддержки 5,0%.

Далее следует партия "Respublica", которую готовы поддержать 4,9% опрошенных.

Пятую позицию занимает оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия с результатом 4,2%.

Шестую позицию занимает Народная партия, набравшая 3,9%.

На седьмом месте – партия "Байтақ" с уровнем 0,6% поддержки.

Электоральную пассивность демонстрируют 5,5% респондентов. Из них 1,6% заявили о намерении проголосовать против всех, а 3,9% пока не определились со своим выбором.

"Как показывают данные исследования, электоральная готовность казахстанцев в целом находится на высоком уровне, что убедительно свидетельствует об устойчивом интересе граждан к общественно-политической жизни страны и их осознанной готовности активно участвовать в предстоящих выборах депутатов Курултая", – отметили в институте.

Выборка является репрезентативной по основным социально-демографическим параметрам генеральной совокупности Казахстана, включая тип населенного пункта (город/село), пол и возраст. Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% не превышает ±1,1%.

Институт Демократии публикует данные с письменного уведомления ЦИК №ОСК_-11-07/ЗТ-Қ-34 от 13 июля 2026 года.