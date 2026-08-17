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Общество

73,1% казахстанцев планируют принять участие в голосовании – соцопрос КИСИ

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 15:02 Фото: Zakon.kz
Институт Демократии 17 августа представил результаты социологического исследования, проведенного с 20 июля по 6 августа 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно полученным данным, ожидается достаточно высокая явка казахстанцев на выборах депутатов Курултая.

На вопрос "Примете ли Вы участие в голосовании на выборах в Курултай (Парламентские выборы), которые состоятся 23 августа?" 73,1% опрошенных отметили, что намерены принять участие в голосовании на выборах. Другими словами, трое из четырех респондентов намерены принять участие в выборах депутатов Курултая.

Социологический опрос проведен с 20 июля по 6 августа 2026 года за счет средств Института Демократии. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и трех городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.

Исследование также охватило электоральные предпочтения респондентов. Участникам опроса предложили указать, за какую политическую партию они готовы проголосовать на выборах.

  • Согласно данным исследования, наибольшую поддержку среди респондентов получила партия "Әділет", за нее готовы проголосовать 70,3% опрошенных, что закрепляет ее на первом месте в рейтинге партийных предпочтений.
  • Второе место занимает партия "Ауыл", за которую готовы проголосовать 5,6% респондентов.
  • Третью позицию занимает партия "Ақ жол" с уровнем поддержки 5,0%.
  • Далее следует партия "Respublica", которую готовы поддержать 4,9% опрошенных.
  • Пятую позицию занимает оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия с результатом 4,2%.
  • Шестую позицию занимает Народная партия, набравшая 3,9%.
  • На седьмом месте – партия "Байтақ" с уровнем 0,6% поддержки.

Электоральную пассивность демонстрируют 5,5% респондентов. Из них 1,6% заявили о намерении проголосовать против всех, а 3,9% пока не определились со своим выбором.

"Как показывают данные исследования, электоральная готовность казахстанцев в целом находится на высоком уровне, что убедительно свидетельствует об устойчивом интересе граждан к общественно-политической жизни страны и их осознанной готовности активно участвовать в предстоящих выборах депутатов Курултая", – отметили в институте.

Выборка является репрезентативной по основным социально-демографическим параметрам генеральной совокупности Казахстана, включая тип населенного пункта (город/село), пол и возраст. Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% не превышает ±1,1%.

Институт Демократии публикует данные с письменного уведомления ЦИК №ОСК_-11-07/ЗТ-Қ-34 от 13 июля 2026 года.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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