73,1% казахстанцев планируют принять участие в голосовании – соцопрос КИСИ
Согласно полученным данным, ожидается достаточно высокая явка казахстанцев на выборах депутатов Курултая.
На вопрос "Примете ли Вы участие в голосовании на выборах в Курултай (Парламентские выборы), которые состоятся 23 августа?" 73,1% опрошенных отметили, что намерены принять участие в голосовании на выборах. Другими словами, трое из четырех респондентов намерены принять участие в выборах депутатов Курултая.
Социологический опрос проведен с 20 июля по 6 августа 2026 года за счет средств Института Демократии. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и трех городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.
Исследование также охватило электоральные предпочтения респондентов. Участникам опроса предложили указать, за какую политическую партию они готовы проголосовать на выборах.
- Согласно данным исследования, наибольшую поддержку среди респондентов получила партия "Әділет", за нее готовы проголосовать 70,3% опрошенных, что закрепляет ее на первом месте в рейтинге партийных предпочтений.
- Второе место занимает партия "Ауыл", за которую готовы проголосовать 5,6% респондентов.
- Третью позицию занимает партия "Ақ жол" с уровнем поддержки 5,0%.
- Далее следует партия "Respublica", которую готовы поддержать 4,9% опрошенных.
- Пятую позицию занимает оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия с результатом 4,2%.
- Шестую позицию занимает Народная партия, набравшая 3,9%.
- На седьмом месте – партия "Байтақ" с уровнем 0,6% поддержки.
Электоральную пассивность демонстрируют 5,5% респондентов. Из них 1,6% заявили о намерении проголосовать против всех, а 3,9% пока не определились со своим выбором.
"Как показывают данные исследования, электоральная готовность казахстанцев в целом находится на высоком уровне, что убедительно свидетельствует об устойчивом интересе граждан к общественно-политической жизни страны и их осознанной готовности активно участвовать в предстоящих выборах депутатов Курултая", – отметили в институте.
Выборка является репрезентативной по основным социально-демографическим параметрам генеральной совокупности Казахстана, включая тип населенного пункта (город/село), пол и возраст. Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% не превышает ±1,1%.
Институт Демократии публикует данные с письменного уведомления ЦИК №ОСК_-11-07/ЗТ-Қ-34 от 13 июля 2026 года.