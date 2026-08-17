Более 70% казахстанцев готовы принять участие в выборах в Курултай – обзор соцопросов

В преддверии выборов депутатов Курултая Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан (КИСИ) обобщил данные семи социологических замеров.

Как рассказали эксперты института, замеры проведены DATAMetrics (по заказу КИСИ), Казахстанским институтом общественного развития (КИОР), Институтом Евразийской интеграции, Институтом демократии и Институтом общественной политики в период с 13 июня по 17 августа 2026 года.

Сравнительный анализ показал, что на протяжении избирательной кампании в Казахстане сохраняется стабильно высокий уровень готовности граждан принять участие в голосовании, одновременно сокращается число неопределившихся избирателей и более ясной становится картина партийных предпочтений.

Все семь исследований, несмотря на различия в сроках проведения, методологии и объеме выборки, показывают схожие показатели готовности граждан принять участие в голосовании.

По данным DATAMetrics, о намерении участвовать в выборах заявили 75,6% респондентов. Два замера Института Евразийской интеграции показали 72,1 и 73,2%, исследования КИОР – 75,1 и 70,3%, Института общественной политики – 72,3%, Института демократии – 73,1%.

Таким образом, показатели электоральной активности находятся в диапазоне от 70,3 до 75,6%. Разница между минимальным и максимальным значениями составляет всего 5,3 процентных пункта. Это позволяет говорить об устойчивой тенденции: на протяжении кампании примерно семь из десяти и более опрошенных декларируют намерение прийти на избирательные участки.

При этом социально-демографические данные показывают более высокую электоральную активность старшего поколения. По данным КИОР, среди представителей старшего поколения она достигает 80,7%, тогда как среди молодежи составляет 69,4%. Более высокую готовность к голосованию также демонстрируют граждане с высшим образованием.

Одним из наиболее заметных процессов последних двух месяцев стало сокращение числа неопределившихся избирателей.

В исследовании DATAMetrics (по заказу КИСИ), проведенном с 13 июня по 2 июля, доля тех, кто еще не определился с партийным выбором, составляла 22,6%. В первом замере Института Евразийской интеграции она снизилась до 14,2%, в телефонном опросе КИОР – до 10,9%, во втором исследовании Института Евразийской интеграции – до 8,4%, а в наиболее позднем замере Института общественной политики – до 5,3%.

Таким образом, между первым и последним замерами показатель сократился на 17,3 процентных пункта – более чем в четыре раза.

Такая динамика может свидетельствовать о постепенной консолидации электоральных предпочтений по мере приближения дня голосования, роста информированности населения и активизации партийной, информационной и агитационной кампании.

Высокий уровень информированности подтверждает и последний из рассматриваемых замеров. По данным Института общественной политики, 89,4% респондентов знают о предстоящих 23 августа выборах: 55,2% хорошо знакомы с информацией о них, еще 34,2% слышали о выборах, хотя не знают подробностей.

Сравнение результатов исследований показывает устойчивое лидерство партии "Әділет". Ее показатель вырос с 54,2% в исследовании КИСИ, проведенном с 13 июня по 2 июля, до 70,3% в исследовании Института демократии с 20 июля по 6 августа. Разница между первым и последним замерами составила 16,1 процентных пункта.

"Ауыл" занимает вторую позицию во всех сопоставимых исследованиях, демонстрируя показатели в диапазоне 5,1-7,3%.

Рейтинги остальных политических партий меняются в сравнительно небольших пределах, при этом вопрос о том, сколько и какие партии в итоге пройдут в Курултай, пока остается открытым.

Данные социологических замеров указывают на сохраняющуюся конкуренцию за третью и четвертую позиции между партиями "Ақ жол" и Respublica. Отдельная конкурентная линия складывается между Народной партией Казахстана и ОСДП – единственной оппозиционной партией, участвующей в нынешней избирательной кампании.

Таким образом, основная динамика рассматриваемого периода связана не столько с перестановкой партий в электоральном рейтинге, сколько с сокращением числа неопределившихся и усилением позиции лидирующей партии.

При этом на выбор граждан влияет не один фактор. Согласно исследованию Института общественной политики, 44,4% респондентов ориентируются на положительную оценку инициатив партии, 29,2% называют себя ее сторонниками, 25,3% связывают с выбранной партией будущее Казахстана, 14,7% обращают внимание на то, как партия взаимодействует с избирателями.

Социологическая динамика на протяжении кампании находилась в центре экспертного обсуждения. С 8 июля по 13 августа КИСИ провел семь экспертных площадок в Астане, Алматы, Петропавловске и Оскемене.

8 июля в Астане состоялась экспертная платформа "Выборы в Курултай: конституционные основы и политическая трансформация", 16 июля в Алматы – "Курултай – основа новой архитектуры законодательной власти". 23 июля в Петропавловске на Национальной экспертной площадке "КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat" обсуждалась новая конституционная архитектура Казахстана с точки зрения регионов.

30 июля в Астане эксперты рассмотрели роль медиа и цифровых платформ в кампании "Сайлау-2026", а 4 августа в Усть-Каменогорске – место регионов в новой политической конфигурации. Цикл продолжили две экспертные платформы 13 августа в Алматы – "Сайлау-2026: саяси науқанның сипаты" и "Конкуренция партий: идеи, программы и борьба за избирателя".

В ходе экспертных дискуссий рассматривались общественные настроения и электоральное поведение, региональная специфика кампании, партийная конкуренция, теледебаты, цифровые коммуникации и факторы, влияющие на выбор граждан.

Нынешняя кампания проходит в особом политическом контексте – после принятия новой Конституции и формирования новой архитектуры представительной власти. Поэтому устойчиво высокая заявленная готовность участвовать в выборах может рассматриваться в том числе в контексте общественных ожиданий от нового Курултая и дальнейшей политической трансформации страны.

За последние пять лет Казахстан прошел через несколько электоральных кампаний и общенациональных политических процедур. Регулярное обращение к воле избирателей постепенно закрепляет практику непосредственного участия граждан в политических процессах.

В этом контексте выборы в Курултай становятся не только очередной электоральной кампанией, но и важным этапом формирования новой политической культуры, в которой гражданское участие, партийная конкуренция, публичные дебаты и осознанный электоральный выбор приобретают все большее значение.

Несмотря на летний период, данные всех семи исследований позволяют ожидать достаточно высокой электоральной активности 23 августа. При этом главным изменением последних двух месяцев становится не рост самой декларируемой готовности голосовать – она оставалась высокой на протяжении всего периода, – а существенное сокращение числа неопределившихся граждан. По мере приближения выборов электоральная картина становится все более определенной.

Ранее сообщалось, что 73,8% казахстанцев планируют проголосовать на выборах в Курултай.