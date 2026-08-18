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Общество

Казахстанец перестал выходить на работу и лишился 3,7 млн тенге

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, мужчины, суд, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 11:50 Фото: Telegram/jambyl_sottary (сгенерировано с помощью ИИ)
Два жителя Тараза открыли вместе бизнес по ремонту грузовых автомобилей, но впоследствии один из них перестал выходить на работу. В итоге бизнес-партнер обратился в суд. Об этом 18 августа 2026 года стало известно из Telegram-канала суда, сообщает Zakon.kz.

Гражданское дело по иску ТОО "Б." к гражданину Г. о взыскании суммы рассмотрел Таразский городской суд.

"В апреле 2025 года стороны заключили договор о совместной деятельности в сфере ремонта автотранспортных средств. Истец предоставил помещение, приобрел и передал для работы инструменты и необходимое оборудование общей стоимостью 7,7 млн тенге. Вкладом ответчика было непосредственное выполнение работ по ремонту грузовых автомобилей. Прибыль от деятельности распределялась по 40% истцу и ответчику, а 20% – на ремонт и обслуживание оборудования. Однако впоследствии ответчик перестал выходить на работу, письменное уведомление за месяц не направил. ТОО неоднократно уведомляло его о допущенных нарушениях, позже направило уведомление о расторжении договора. Получение уведомлений ответчик не отрицал", – следует из релиза суда, распространенного во вторник.

Обращаясь в суд, компания потребовала взыскать предусмотренные договором 50% стоимости приобретенного ею имущества.

В свою очередь ответчик иск не признал. Он пояснил, что считал заключенный договор трудовым. Вместе с тем подтвердил факт подписания соглашения и получения 40% прибыли.

Судом установлено, что трудовой договор между сторонами не заключался, однако ответчик получал долю прибыли от совместной деятельности. Прекращение договора произошло вследствие существенного нарушения его условий ответчиком. При этом стороны изначально добровольно согласовали последствие такого прекращения: в соответствии с договором ответчик обязан выплатить ТОО "Б." 50% стоимости имущества, приобретенного компанией.

"Решением суда с ответчика в пользу ТОО "Б." взыскано 3,7 млн тенге, а также госпошлина. Решение вступило в законную силу".Таразский городской суд

10 августа 2026 года стало известно, что 18-летняя казахстанка через суд обязала отца платить алименты. Жителю Жамбылской области оспорить решение суда не помогли наличие пятерых детей и кредитов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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