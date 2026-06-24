Жителям Алматы сообщили приятную новость перед новым учебным годом

В Алматы откроют сразу 8 новых школ, в результате чего станет меньше дефицит ученических мест, сообщает Zakon.kz.

Хорошей новостью сегодня, 24 июня 2026 года, поделились в пресс-службе акимата южной столицы:

"В рамках национального проекта "Школы будущего" за учебный год введены в эксплуатацию 13 новых школ. Это позволило значительно снизить дефицит ученических мест и улучшить условия для обучения детей. Завершено строительство еще 7 школ на 10 500 мест. В настоящее время они проходят процедуру передачи в систему образования. Также за счет местного бюджета построена школа на 550 мест в мкр. Зердели. Уже к 1 сентября планируется открытие 8 новых школ общей вместимостью более 11 тыс. ученических мест".

Также сообщается, что параллельно ведется модернизация существующих учебных заведений.

С 2025 по 2027 год комплексный капитальный ремонт пройдет в 26 школах города. В этом году полную реновацию уже завершили школы №50 и №73, а ремонтные работы запланированы еще в 11 школах.

Вместе с тем текущий ремонт в этом году будет проведен в 159 из 227 государственных школ Алматы.

О том, какие реформы ждут школы и вузы в Казахстане с 13 августа 2026 года, можете узнать здесь.