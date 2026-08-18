ЦИК: Количество аккредитованных наблюдателей говорит о высоком международном интересе к выборам в Курултай

777 иностранных наблюдателей примут участие в мониторинге выборов в Курултай. Они представляют 42 иностранных государства и 13 международных организаций. Также в числе наблюдателей 138 депутатов парламентов 41 страны, сообщает Zakon.kz.

Итоговые цифры сегодня, 18 августа 2026 года, назвали на заседании Центризбиркома. Секретарь ЦИК Мухтар Ерман отметил, что прием заявок на аккредитацию завершился накануне.

"В Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 121 наблюдателя от 18 иностранных государств и пяти международных организаций. В том числе восемь человек от Миссии наблюдателей СНГ, четыре кандидатуры от МПА СНГ, семь наблюдателей от Миссии БДИПЧ ОБСЕ, шесть кандидатур от Миссии ШОС, три наблюдателя от Тюркской Академии. А также 93 наблюдателя из таких стран, как Китай, США, Таиланд, Великобритания, Турция, Монголия, Индия, Индонезия, Франция, Ирак, Словакия, Узбекистан, Филиппины, Япония, Бельгия, Иордания, Сербия и Туркменистан", – проинформировал Мухтар Ерман.

В ходе заседания было отмечено, что большое количество иностранных наблюдателей свидетельствует о высоком интересе международного сообщества к историческим выборам в Курултай, проводимым в Казахстане.

"Количество международных наблюдателей свидетельствует о высоком международном интересе к выборам в Курултай. Их присутствие способствует открытости и гласности кампании. Это является подтверждением нашей приверженности международным обязательствам, а также продолжения тесного сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами в электоральной сфере. Хотел бы отметить также участие наших коллег из центральных избирательных органов других стран и поблагодарить их за постоянный интерес к проводимым в Казахстане выборным кампаниям. В наблюдении за выборами в Курултай примут участие представители центральных избирательных органов 22 государств, в том числе 11 председателей избирательных комиссий", – резюмировал Нурлан Абдиров.