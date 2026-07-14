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Политика

ЦИК аккредитовал первых международных наблюдателей на выборы в Курултай

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 17:34 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман 14 июля 2026 года на заседании ЦИК сообщил, что для наблюдения за выборами депутатов Курултая уже представлены кандидатуры 60 международных наблюдателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что 1 июля текущего года было принято решение об открытии института международного наблюдения за выборами депутатов Курултая РК. Министерством иностранных дел и Центральной избирательной комиссией были направлены соответствующие приглашения целому ряду стран и международных организаций для участия в наблюдении за выборами.

"На сегодняшний день в Центральную избирательную комиссию для аккредитации представлены кандидатуры 60 наблюдателей из трех международных организаций и четырех иностранных государств. В том числе 4 человека от Миссии наблюдателей СНГ, 19 человек от Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, 32 наблюдателя от Миссии БДИПЧ/ОБСЕ, 2 кандидатуры от Мальдивской Республики, в том числе заместитель председателя Избирательной комиссии этой страны, посол Палестины в Казахстане, являющийся дуайеном дипломатического корпуса, аккредитованного в Астане, посол Венесуэлы в Казахстане и временный поверенный в делах Венгрии в Казахстане. По мере поступления предложений для аккредитации данные по наблюдателям будут обновляться", – отметил Мухтар Ерман.

По итогам заседания члены Центральной избирательной комиссии приняли постановление об аккредитации наблюдателей иностранных государств и международных организаций.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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