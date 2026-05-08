Финансы

В ЦИК высказались о расходах на выборы в Курултай

Фото: Zakon.kz
Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК РК) Шавкат Утемисов в кулуарах правительства 8 мая 2026 года прокомментировал вопрос о бюджете выборов депутатов в Курултай, передает корреспондент Zakon.kz.

Шавкат Утемисов заявил, что еще рано говорить о конкретных цифрах.

"Нам нужно, чтобы была определена дата выборов в Курултай. От этого зависит количество дней, в течение которых будут готовиться выборы. Естественно, от этого зависит, сколько дней будут работать члены комиссии. И, соответственно, от этого дальше будет определяться их зарплата. Значительная часть тех средств, которые выделяются на проведение электоральной кампании, направляется на оплату работы членов избирательной комиссии. А у нас по стране – более 70 тыс. человек", – сказал он.

Журналисты уточнили: они будет дороже, чем референдум, или нет?

"Думается, что будут дороже, да. Мы сейчас, опять-таки, не можем цифрами оперировать. Все зависит от того, когда будет объявлена дата и, соответственно, будут проведены расчеты. Это связано и с закупками услуг и товаров. Цены, как вы знаете, тоже на тот момент могут быть другие. Поэтому все это в итоге приведет к какой-то цифре, о которой мы скажем, когда она будет ясна", – заверил член ЦИК.

23 февраля 2026 года член Центральной комиссии референдума Михаил Бортник сообщил, что на проведение республиканского референдума потребуется 20,7 млрд тенге.

