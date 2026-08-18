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Общество

От ИИ до мобильного банкинга: как Казахстан информирует граждан о выборах

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 18:30 Фото: Zakon.kz
Миссия наблюдателей от СНГ отметила широкое информационное сопровождение выборов депутатов Курултая. В промежуточном отчете миссии отражен целый комплекс инструментов, с помощью которых гражданам предоставляется информация о предстоящем голосовании, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в промежуточном отчете Миссии СНГ, особенностью нынешней кампании стало активное использование цифровых технологий наряду с традиционными каналами информирования.

Впервые на сайте Центральной избирательной комиссии внедрен ИИ-ассистент Sailau AI. Сервис предназначен для поиска и предоставления информации по вопросам организации и проведения выборов.

Еще один цифровой инструмент запущен на платформе gov.kz: граждане могут в онлайн-режиме узнать номер и адрес своего избирательного участка.

Информация о выборах доводится до граждан и через привычные повседневные цифровые сервисы. Организована централизованная рассылка SMS-сообщений о дне голосования абонентам мобильной связи. Push-уведомления направляются через мобильные банковские приложения и eGov Mobile.

Одновременно сохранены традиционные каналы коммуникации, что позволяет охватить разные возрастные и социальные группы.

По заказу ЦИК подготовлены 12 аудио- и видеороликов на казахском и русском языках. Они носят информационный, обучающий и мобилизационный характер и распространяются через республиканские теле- и радиоканалы, социальные сети и интернет-ресурсы.

Информация о выборах размещается на билбордах, баннерах и Led-экранах в общественных местах.

На сайте ЦИК создан отдельный раздел "Курултай-2026", содержащий необходимую информацию об избирательной кампании. Аналогичные разделы работают на интернет-ресурсах территориальных комиссий во всех регионах.

Для граждан, предпочитающих непосредственное общение, во всех регионах работают колл-центры. С их помощью можно проверить наличие своих данных в списках избирателей, а также получить информацию о месте и времени голосования.

Используется и адресный формат информирования. Члены участковых комиссий проводят поквартирные и подворовые обходы, вручая гражданам именные приглашения. В них размещен QR-код, позволяющий получить сведения о расположении и контактных телефонах соответствующего избирательного участка.

Отдельное внимание уделено возможности граждан проверить сведения о себе в списках избирателей. С 7 августа списки доступны для ознакомления в помещениях участковых комиссий. В случае невключения в список, неправильного включения либо неточностей в персональных данных гражданин вправе обратиться в соответствующую комиссию, причем заявление должно быть рассмотрено в день его поступления.

Всего, согласно данным ЦИК, в списки включены 12 605 788 граждан, имеющих право участвовать в выборах.

Промежуточный отчет Миссии СНГ показывает, что информационная доступность стала одним из заметных элементов подготовки к выборам 2026 года.

Окончательные выводы и оценки миссия представит уже после проведения голосования 23 августа.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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