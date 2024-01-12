Экс-глава Верховного суда РК будет следить за президентскими выборами в Азербайджане
Распоряжением председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко координатором группы международных наблюдателей от МПА СНГ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане назначен заместитель председателя сената Парламента РК Жакип Асанов.
Его кандидатуру выдвинул Сенат Парламента РК.
"В настоящий момент формируется группа наблюдателей из представителей парламентов государств – участников МПА СНГ, должностных лиц МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ", – рассказали в пресс-службе Секретариата Совета МПА СНГ.
Международные наблюдатели от МПА СНГ примут участие в мониторинге внеочередных президентских выборов по приглашению председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибы Гафаровой.
Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года. Согласно Конституции Азербайджана, президент республики избирается на семилетний срок.