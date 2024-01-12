Экс-глава Верховного суда РК будет следить за президентскими выборами в Азербайджане

Жакип Асанов назначен координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на президентских выборах в Азербайджане, сообщает Zakon.kz.

Распоряжением председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко координатором группы международных наблюдателей от МПА СНГ на внеочередных президентских выборах в Азербайджане назначен заместитель председателя сената Парламента РК Жакип Асанов.



Его кандидатуру выдвинул Сенат Парламента РК.

"В настоящий момент формируется группа наблюдателей из представителей парламентов государств – участников МПА СНГ, должностных лиц МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ", – рассказали в пресс-службе Секретариата Совета МПА СНГ.

Международные наблюдатели от МПА СНГ примут участие в мониторинге внеочередных президентских выборов по приглашению председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагибы Гафаровой.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года. Согласно Конституции Азербайджана, президент республики избирается на семилетний срок.