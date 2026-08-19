#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
460.13
532.6
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
460.13
532.6
5.42
Общество

"Казахмыс" профинансирует строительство двух крупных спортивных объектов в Жезказгане

аким области Улытау Есет Байкен и председатель правления ТОО &quot;Корпорация Казахмыс&quot; Руслан Өскенәлі, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 12:45 Фото: "Казахмыс"
"Казахмыс" и акимат области Улытау подписали меморандум о развитии спортивной инфраструктуры Жезказгана, сообщает Zakon.kz.

ТОО "Корпорация Казахмыс" и акимат области Улытау заключили Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере развития спортивной инфраструктуры Жезказгана. Документ подписали аким области Улытау Есет Байкен и председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі.

В рамках достигнутых договоренностей "Казахмыс" совместно с акиматом области Улытау приступает к проработке двух крупных проектов в Жезказгане – крытого футбольного стадиона на 6 тысяч зрительских мест и современного теннисного центра. Проекты направлены на расширение возможностей для занятий спортом, развитие детско-юношеского спорта и создание современной спортивной инфраструктуры в городе.

"Мы подписали меморандум о планах по строительству в Жезказгане нового теннисного центра и стадиона на 6 тысяч зрителей. Эти объекты создадут новые возможности для жителей города, особенно для детей и молодежи, и позволят им регулярно заниматься спортом. В целом, в соответствии с поручением главы государства, в текущем и 2027 году в нашем регионе планируется начать строительство более 25 крупных объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Наша главная задача – сохранять высокие темпы привлечения инвестиций в область и обеспечить ощутимые для населения результаты реализуемых проектов".Аким области Есет Байкен

Строительство крытого футбольного стадиона вместимостью 6 тысяч зрителей предварительно планируется реализовать в 2027-2028 годах. Новый объект позволит обеспечить круглогодичный тренировочный и игровой процесс для местных футбольных команд и спортивных школ, а также создаст условия для проведения соревнований регионального и республиканского уровня. Универсальный формат стадиона позволит проводить здесь крупные спортивные, общественные и культурные мероприятия независимо от погодных условий.

Создание современного теннисного центра предварительно запланировано на 2026-2028 годы. Проект предусматривает строительство крытых и открытых теннисных кортов, административно-бытового комплекса, тренажерных залов, а также помещений для медицинского сопровождения и восстановления спортсменов. Центр станет современной базой для развития тенниса в Жезказгане, прежде всего среди детей и молодежи, и создаст условия для регулярных тренировок и проведения соревнований.


"Для Казахмыса область Улытау – один из ключевых регионов присутствия компании. Здесь живут наши работники, их семьи, растут их дети. Поэтому развитие социальной инфраструктуры и создание новых возможностей для жителей имеют для нас особое значение. Важно, что речь идет не просто о строительстве новых зданий. Мы хотим создать инфраструктуру, которая будет востребована жителями и будет работать на регион долгие годы". Руслан Өскенәлі

Подписание меморандума открывает следующий этап – детальную проработку проектов. "Казахмыс" совместно с акиматом области Улытау определит основные технико-экономические параметры, архитектурные решения и характеристики будущих объектов.

В 2026-2027 годах в Жезказгане реализуется и планируется к реализации ряд социальных и инфраструктурных проектов "Казахмыса". В их числе – строительство мечети и Конгресс-центра, благоустройство общественных пространств, ремонт объектов культуры и строительство набережной Кенгирского водохранилища и др. После завершения проектирования футбольного стадиона и теннисного центра объемы финансирования этих объектов будут дополнительно включены в общий бюджет социальных инвестиций компании в регионе.

Новые проекты станут частью системной работы "Казахмыса" по развитию социальной инфраструктуры в регионах присутствия и созданию современных условий для занятий спортом, активного образа жизни и развития подрастающего поколения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов
10:59, 19 августа 2025
Halyk профинансирует реконструкцию стадиона в Жезказгане
люди
12:33, 26 июля 2026
Аким области Улытау посетил шахты, стройки и социальные объекты "Казахмыса"
инвестиции Казахмыс
19:45, 17 июня 2026
"Казахмыс" меняет инфраструктуру Улытау: от театра до набережной
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по таеквондо завоевала медали на турнире в Пакистане
13:10, Сегодня
Сборная Казахстана по таеквондо завоевала две медали на турнире в Пакистане
Эксперт дал прогноз на матч Рыбакиной в четвёртом круге &quot;тысячника&quot; в Цинциннати
12:40, Сегодня
Lastwordonsports дал прогноз на матч Рыбакиной в четвёртом круге "тысячника" в Цинциннати
Арман Царукян
12:24, Сегодня
Арман Царукян получит самый большой гонорар в карьере UFC
Второй раз долгожданный поединок Шираз - Алимханулы под угрозой срыва
12:09, Сегодня
Боя Шираз - Алимханулы снова не будет? Раньше мешали деньги, теперь - допинг и принципы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: