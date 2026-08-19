"Казахмыс" профинансирует строительство двух крупных спортивных объектов в Жезказгане

"Казахмыс" и акимат области Улытау подписали меморандум о развитии спортивной инфраструктуры Жезказгана, сообщает Zakon.kz.

ТОО "Корпорация Казахмыс" и акимат области Улытау заключили Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере развития спортивной инфраструктуры Жезказгана. Документ подписали аким области Улытау Есет Байкен и председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі.

В рамках достигнутых договоренностей "Казахмыс" совместно с акиматом области Улытау приступает к проработке двух крупных проектов в Жезказгане – крытого футбольного стадиона на 6 тысяч зрительских мест и современного теннисного центра. Проекты направлены на расширение возможностей для занятий спортом, развитие детско-юношеского спорта и создание современной спортивной инфраструктуры в городе.

"Мы подписали меморандум о планах по строительству в Жезказгане нового теннисного центра и стадиона на 6 тысяч зрителей. Эти объекты создадут новые возможности для жителей города, особенно для детей и молодежи, и позволят им регулярно заниматься спортом. В целом, в соответствии с поручением главы государства, в текущем и 2027 году в нашем регионе планируется начать строительство более 25 крупных объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Наша главная задача – сохранять высокие темпы привлечения инвестиций в область и обеспечить ощутимые для населения результаты реализуемых проектов". Аким области Есет Байкен

Строительство крытого футбольного стадиона вместимостью 6 тысяч зрителей предварительно планируется реализовать в 2027-2028 годах. Новый объект позволит обеспечить круглогодичный тренировочный и игровой процесс для местных футбольных команд и спортивных школ, а также создаст условия для проведения соревнований регионального и республиканского уровня. Универсальный формат стадиона позволит проводить здесь крупные спортивные, общественные и культурные мероприятия независимо от погодных условий.

Создание современного теннисного центра предварительно запланировано на 2026-2028 годы. Проект предусматривает строительство крытых и открытых теннисных кортов, административно-бытового комплекса, тренажерных залов, а также помещений для медицинского сопровождения и восстановления спортсменов. Центр станет современной базой для развития тенниса в Жезказгане, прежде всего среди детей и молодежи, и создаст условия для регулярных тренировок и проведения соревнований.





"Для Казахмыса область Улытау – один из ключевых регионов присутствия компании. Здесь живут наши работники, их семьи, растут их дети. Поэтому развитие социальной инфраструктуры и создание новых возможностей для жителей имеют для нас особое значение. Важно, что речь идет не просто о строительстве новых зданий. Мы хотим создать инфраструктуру, которая будет востребована жителями и будет работать на регион долгие годы". Руслан Өскенәлі

Подписание меморандума открывает следующий этап – детальную проработку проектов. "Казахмыс" совместно с акиматом области Улытау определит основные технико-экономические параметры, архитектурные решения и характеристики будущих объектов.

В 2026-2027 годах в Жезказгане реализуется и планируется к реализации ряд социальных и инфраструктурных проектов "Казахмыса". В их числе – строительство мечети и Конгресс-центра, благоустройство общественных пространств, ремонт объектов культуры и строительство набережной Кенгирского водохранилища и др. После завершения проектирования футбольного стадиона и теннисного центра объемы финансирования этих объектов будут дополнительно включены в общий бюджет социальных инвестиций компании в регионе.

Новые проекты станут частью системной работы "Казахмыса" по развитию социальной инфраструктуры в регионах присутствия и созданию современных условий для занятий спортом, активного образа жизни и развития подрастающего поколения.