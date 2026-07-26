#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
476.07
541.86
6.08
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
476.07
541.86
6.08
События

Аким области Улытау посетил шахты, стройки и социальные объекты "Казахмыса"

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 12:33 Фото: "Казахмыс"
Делегация представителей акимата области Улытау во главе с акимом области Есетом Байкеном посетила ключевые производственные, строящиеся и социальные объекты Группы "Казахмыс" в регионе, сообщает Zakon.kz.

Главу региона сопровождали председатель Правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі и руководители профильных направлений компании.

Первым производственным объектом программы стала шахта №67 Западно-Жезказганского рудника. Акиму области продемонстрировали технологический процесс добычи руды, работу современной подземной техники и действующие стандарты промышленной безопасности.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 12:33

Фото: "Казахмыс"

Затем делегация посетила буровую площадку ТОО "Казахмыс-Барлау", где заместитель председателя Правления – главный операционный директор по геологоразведке Галым Нуржанов представил работу современных буровых установок и рассказал о реализации программы геологоразведки. Сегодня в области Улытау реализуется масштабная программа геологоразведки, в рамках которой запланировано более 50 тыс. погонных метров бурения для восполнения минерально-сырьевой базы региона.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 12:33

Фото: "Казахмыс"

Во второй половине дня аким области ознакомился с ходом строительства нового травматологического пункта при городской больнице Сатпаева. Новый объект позволит повысить доступность и качество оказания экстренной медицинской помощи жителям города и работникам предприятий. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован 2027 году.

Далее делегация посетила площадь Шахтерской славы в городе Сатпаев, где ознакомилась с ходом ремонтных и благоустроительных работ. Обновлённая площадь призвана подчеркнуть уважение к труду шахтёров и стать современным центром городской общественной жизни и проведения мероприятий.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 12:33

Фото: "Казахмыс"

Еще одним объектом программы стал строящийся геологический кластер. Представители "Казахмыса" совместно с вице-ректором НАО "Университет Улытау " Дарменом Ташатовым презентовали проект современной научно-образовательной базы, ориентированной на подготовку высококвалифицированных специалистов для горнорудной отрасли.

Затем в спортивном комплексе NAMYS акиму области представили деятельность объекта и планы по открытию детско-юношеской академии спорта. Проект стоимостью 8,1 млрд. теңге предусматривает создание современного комплекса площадью более 5 тыс. кв. метров, рассчитанного на 150–200 воспитанников. Открытие академии запланировано на сентябрь 2026 года.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 12:33

Фото: "Казахмыс"

Далее глава региона ознакомился с ходом реконструкции парка "Жастар". Проект стоимостью 4,9 млрд. теңге предусматривает создание прогулочных и велосипедных маршрутов, фонтана, современных детских игровых площадок и масштабное озеленение территории. В настоящее время завершены демонтажные работы и ведется подготовка к основным этапам благоустройства. Завершение реконструкции запланировано на октябрь 2026 года.

По итогам визита стороны подтвердили намерение продолжить сотрудничество по развитию промышленности, геологоразведки, социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования в области Улытау .

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Объекты &quot;Казахмыса&quot;
09:24, 30 июня 2026
Первый вице-премьер посетил производственные и социальные объекты "Казахмыса"
аким области Улытау Есет Байкен
16:16, 18 июля 2026
Что пообещал новый аким области Улытау в своем первом обращении к жителям
инвестиции Казахмыс
19:45, 17 июня 2026
"Казахмыс" меняет инфраструктуру Улытау: от театра до набережной
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
На каких турнирах выступит Елена Рыбакина перед началом US Open
12:04, Сегодня
На каких турнирах выступит Елена Рыбакина перед началом US Open
Наставник &quot;Актобе&quot; Жалбыров оценил победу клуба над &quot;Окжетпесом&quot; в КПЛ
11:38, Сегодня
Наставник "Актобе" Жалбыров оценил победу клуба над "Окжетпесом" в КПЛ
Казахстанский шпажист Кирилл Проходов пробился в 1/16 финала ЧМ в Гонконге
11:06, Сегодня
Казахстанский шпажист Кирилл Проходов пробился в 1/16 финала ЧМ в Гонконге
Тим Цзю победил Эррола Спенса на вечере бокса в Австралии
10:53, Сегодня
Тим Цзю победил Эррола Спенса на вечере бокса в Австралии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: