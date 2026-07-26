Аким области Улытау посетил шахты, стройки и социальные объекты "Казахмыса"

Главу региона сопровождали председатель Правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі и руководители профильных направлений компании.

Первым производственным объектом программы стала шахта №67 Западно-Жезказганского рудника. Акиму области продемонстрировали технологический процесс добычи руды, работу современной подземной техники и действующие стандарты промышленной безопасности.

Затем делегация посетила буровую площадку ТОО "Казахмыс-Барлау", где заместитель председателя Правления – главный операционный директор по геологоразведке Галым Нуржанов представил работу современных буровых установок и рассказал о реализации программы геологоразведки. Сегодня в области Улытау реализуется масштабная программа геологоразведки, в рамках которой запланировано более 50 тыс. погонных метров бурения для восполнения минерально-сырьевой базы региона.

Во второй половине дня аким области ознакомился с ходом строительства нового травматологического пункта при городской больнице Сатпаева. Новый объект позволит повысить доступность и качество оказания экстренной медицинской помощи жителям города и работникам предприятий. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован 2027 году.

Далее делегация посетила площадь Шахтерской славы в городе Сатпаев, где ознакомилась с ходом ремонтных и благоустроительных работ. Обновлённая площадь призвана подчеркнуть уважение к труду шахтёров и стать современным центром городской общественной жизни и проведения мероприятий.

Еще одним объектом программы стал строящийся геологический кластер. Представители "Казахмыса" совместно с вице-ректором НАО "Университет Улытау " Дарменом Ташатовым презентовали проект современной научно-образовательной базы, ориентированной на подготовку высококвалифицированных специалистов для горнорудной отрасли.

Затем в спортивном комплексе NAMYS акиму области представили деятельность объекта и планы по открытию детско-юношеской академии спорта. Проект стоимостью 8,1 млрд. теңге предусматривает создание современного комплекса площадью более 5 тыс. кв. метров, рассчитанного на 150–200 воспитанников. Открытие академии запланировано на сентябрь 2026 года.

Далее глава региона ознакомился с ходом реконструкции парка "Жастар". Проект стоимостью 4,9 млрд. теңге предусматривает создание прогулочных и велосипедных маршрутов, фонтана, современных детских игровых площадок и масштабное озеленение территории. В настоящее время завершены демонтажные работы и ведется подготовка к основным этапам благоустройства. Завершение реконструкции запланировано на октябрь 2026 года.

По итогам визита стороны подтвердили намерение продолжить сотрудничество по развитию промышленности, геологоразведки, социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования в области Улытау .