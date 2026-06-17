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События

"Казахмыс" меняет инфраструктуру Улытау: от театра до набережной

инвестиции Казахмыс, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 19:45 Фото: Казахмыс
В начале текущего года корпорацией "Казахмыс" принято решение о реализации ряда социальных проектов в области Улытау. Развитие социальной инфраструктуры региона является одним из приоритетных направлений деятельности компании, сообщает Zakon.kz.

Реализуемые проекты направлены на создание комфортной городской среды и повышение качества жизни населения.

Ход реализации ключевых социальных объектов проинспектировали учредитель компании "Казахмыс" Нурлан Артыкбаев, министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев и аким области Улытау Дастан Рыспеков.

Одним из объектов посещения стал Казахский музыкально-драматический театр имени С. Кожамкулова в Жезказгане, где продолжается капитальная реконструкция здания. На сегодняшний день завершены демонтажные работы внутри помещений, произведен демонтаж старых оконных блоков и элементов фасада. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы и подготовка к полной замене кровельного покрытия. Общая стоимость проекта составляет 5,1 млрд тенге. Завершение реконструкции запланировано на декабрь 2026 года.

инвестиции Казахмыс, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 19:45

Фото: Казахмыс

Далее делегация ознакомилась с ходом реконструкции парка "Жастар". В рамках проекта стоимостью 4,9 млрд тенге предусмотрено создание современного общественного пространства с прогулочными и велосипедными маршрутами, фонтаном, детскими игровыми площадками и масштабным озеленением территории. В настоящее время завершены демонтажные работы и ведется подготовка оснований под основные элементы благоустройства. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь 2026 года.

Еще одним пунктом рабочей поездки стала набережная Кенгирского водохранилища. Реализация второго этапа проекта осуществляется за счет собственных средств ТОО "Корпорация Казахмыс", объем финансирования составляет 3,4 млрд тенге. В настоящее время на объекте выполняются планировочные работы, задействованы строительные бригады и специализированная техника.

инвестиции Казахмыс, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 19:45

Фото: Казахмыс

После завершения строительства новая набережная совместно с областной мечетью сформирует единое современное общественное пространство, предназначенное для отдыха жителей, проведения культурных мероприятий и дальнейшего развития городской среды.

"Казахмыс" продолжает комплексную работу по развитию социальной инфраструктуры по всей области Улытау.

инвестиции Казахмыс, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 19:45

Фото: Казахмыс

Также в Жезказгане в сентябре 2026 года будет открыта детско-юношеская академия спорта NAMYS. Проект стоимостью 8,1 млрд тенге предусматривает создание современного спортивного комплекса площадью более 5 тыс. кв. м, рассчитанного на 150-200 воспитанников. Здесь будут созданы условия для совмещения качественного образования и профессиональной спортивной подготовки детей из городов и районов области Улытау.

В городе Сатпаев ведется реконструкция городской больницы со строительством травматологического пункта стоимостью 1,8 млрд тенге с вводом объекта в эксплуатацию до конца ноября 2026 года, продолжается капитальный ремонт площади Шахтерской славы стоимостью 2,7 млрд тенге, завершение которого запланировано на сентябрь 2026 года.

инвестиции Казахмыс, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 19:45

Фото: Казахмыс

Проекты реализуются в рамках долгосрочных обязательств компании по развитию территорий присутствия и направлены на повышение качества жизни жителей области Улытау.

Общая стоимость реализуемых ТОО "Корпорация Казахмыс" социальных проектов в Улытау в этом году превышает 26 млрд тенге. Их реализация направлена на формирование современной городской инфраструктуры, повышение качества жизни населения и создание комфортной среды для жителей области Улытау. Последовательное развитие социальных объектов наряду с производственными инициативами остается одним из важных направлений деятельности компании, ориентированной на устойчивое развитие региона и повышение его инвестиционной и социальной привлекательности.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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