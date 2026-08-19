К казахстанцам обратились из-за тюльпанов

Сегодня, 19 августа 2026 года, в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана обратились к гражданам с важным призывом. Он касается редких видов тюльпанов, занесенных в Красную книгу РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что за каждым цветком – целая история природы.

"С приходом весны степи и предгорья Казахстана преображаются. Всего на несколько недель природа окрашивается в яркие красные, желтые и розовые оттенки. Наступает время диких тюльпанов. Но их главная ценность не только в красоте. Она в том, что эти цветы продолжают расти в своей естественной среде", – подчеркнули в пресс-службе МЭПР РК в среду.

Казахстанцам напомнили, что ряд редких видов тюльпанов занесен в Красную книгу Казахстана и находится под охраной государства.

"Каждый дикий тюльпан – часть нашего природного наследия. Срывая цветок или выкапывая растение, человек лишает природу возможности сохранить его там, где он рос. Поэтому, встретив дикий тюльпан, лучше оставить себе другой сувенир – фотографию. Пусть сам цветок остается в природе", – призвали граждан.

Как заявили в Минэкологии, "самое красивое место для тюльпана – не букет, а степь, в которой он расцвел".

11 августа 2026 года в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана раскрыли интересный экофакт. Гражданам рассказали, сколько пластиковых пакетов может заменить одна многоразовая сумка, и обратились с призывом.