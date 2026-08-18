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Общество

"Что-то большое и сложное": в Минэкологии сделали важное заявление для казахстанцев

Государственный национальный природный парк, национальные парки, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, природа РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 10:42 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 18 августа 2026 года, в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана, обращаясь к гражданам, сделали важное заявление об окружающей среде, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что экология начинается с каждого из нас.

"Мы часто думаем, что забота об окружающей среде – это что-то большое и сложное. Но на самом деле экологичный образ жизни начинается с самых простых действий, которые мы совершаем каждый день. Выключить свет, не оставлять зарядное устройство в розетке, сортировать отходы, бережно относиться к воде и растениям – все это небольшие шаги, которые может сделать каждый из нас".Пресс-служба МЭПР РК

Как заявили в ведомстве, гражданам важно помнить, что "чистота и благополучие нашей планеты зависят не только от работы экологов и организаций, но и от личной ответственности каждого человека".

"Давайте начинать с себя. Ведь маленькие экологические привычки сегодня – это большое изменение для нашего будущего. Берегите природу. Начните с себя!" – призвали казахстанцев.

Ранее в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР Казахстана поделились редкими кадрами, которые увидишь не каждый день. Речь – о фотоловушке, в которую попали краснокнижные джейраны.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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