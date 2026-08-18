"Что-то большое и сложное": в Минэкологии сделали важное заявление для казахстанцев

Сегодня, 18 августа 2026 года, в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана, обращаясь к гражданам, сделали важное заявление об окружающей среде, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили, что экология начинается с каждого из нас.

"Мы часто думаем, что забота об окружающей среде – это что-то большое и сложное. Но на самом деле экологичный образ жизни начинается с самых простых действий, которые мы совершаем каждый день. Выключить свет, не оставлять зарядное устройство в розетке, сортировать отходы, бережно относиться к воде и растениям – все это небольшие шаги, которые может сделать каждый из нас". Пресс-служба МЭПР РК

Как заявили в ведомстве, гражданам важно помнить, что "чистота и благополучие нашей планеты зависят не только от работы экологов и организаций, но и от личной ответственности каждого человека".

"Давайте начинать с себя. Ведь маленькие экологические привычки сегодня – это большое изменение для нашего будущего. Берегите природу. Начните с себя!" – призвали казахстанцев.

Ранее в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР Казахстана поделились редкими кадрами, которые увидишь не каждый день. Речь – о фотоловушке, в которую попали краснокнижные джейраны.