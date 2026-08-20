Труд каждого в общем результате: автомобили сошли с конвейера в Костанае и выстроились в дату выборов

На территории производственного комплекса Kia Qazaqstan в Костанае сняли видеоролик, посвященный предстоящим выборам в Курултай.

В нем показали процесс производства отечественных автомобилей, а в финале готовые машины выстроились в форме цифры "23", тем самым напомнив казахстанцам о важной исторической дате.

От первой детали до готового автомобиля

В кадр вошли основные этапы производства на комплексе Kia Qazaqstan: от сборки отдельных деталей до выхода готовых автомобилей из цеха. Ролик позволил увидеть, сколько труда стоит за каждой произведенной машиной.

В создании автомобиля участвуют инженеры, мастера, рабочие и весь производственный коллектив. От точности каждой операции зависит качество следующего этапа, поэтому в этом процессе важны знания, опыт и ответственность каждого специалиста.

Большой результат складывается из труда каждого

Автомобиль состоит из множества деталей, каждая из которых должна занять свое место и работать как часть единого механизма. Его производство также требует слаженности, ответственности и понимания общей цели.

Фото: акимат Костанайской области

Эта идея перекликается с предстоящими выборами. Каждый гражданин принимает личное решение, а вместе отдельные голоса формируют общий выбор страны. Как качество готового автомобиля зависит от труда всех специалистов, так и общий результат голосования складывается из участия граждан.

Проект напомнил о возможностях отечественной промышленности и вкладе костанайских автомобилестроителей в развитие экономики страны. Готовая машина стала результатом знаний, опыта и ежедневного труда большого коллектива.

Цифра "23" в финальном кадре

В завершение ролика автомобили выстроились на площадке производственного комплекса Kia Qazaqstan в форме цифры "23". Съемка с высоты позволила увидеть композицию целиком и связала промышленный потенциал региона с датой предстоящего голосования.

Фото: акимат Костанайской области

Финальный кадр объединил два смысла: то, что страна создает собственными руками, и будущее, которое ее граждане определяют своим выбором.

23 августа казахстанцы впервые изберут депутатов нового однопалатного Курултая. Инициатива костанайских автомобилестроителей напомнила: большие результаты начинаются с ответственного отношения каждого к своему делу.