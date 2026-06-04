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Общество

О финансировании предстоящих выборов в Курултай высказались в ЦИК

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 15:26 Фото: Zakon.kz
Член Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов 4 июня 2026 года в кулуарах Сената прокомментировал вопросы финансирования предстоящих выборов в Курултай, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что пока точная сумма неизвестна.

"Если на какой-то территории увеличивается количество избирателей, увеличивается и число избирательных участков. Соответственно, потребуется и дополнительное финансирование на оплату деятельности членов избирательной комиссии. Поэтому, пока дата неизвестна, мы не можем точно сказать", – сказал Утемисов.

Он также ответил на вопрос, должны ли парламентарии сдавать удостоверения.

"Как правило – сдают. Должны сдать", – уточнил член ЦИК.

Ранее Парламент принял Конституционный закон о Курултае во втором чтении.

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Азамат Сыздыкбаев
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