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Общество

"Ак жол": экономически самостоятельная молодежь – опора сильного государства

мероприятие партии Ак жол, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 10:51 Фото: "Ак жол"
20 августа в Шымкенте состоялся Молодежный форум, организованный городским филиалом Демократической партии "Ак жол". В мероприятии приняли участие председатель партии Дания Еспаева, Казыбек Иса и Мухтар Шимиров.

Главными темами форума стали развитие молодежного предпринимательства, поддержка малого и среднего бизнеса, совершенствование Налогового кодекса, а также снижение административной и налоговой нагрузки на предпринимателей.

Позиция "Ак жол" последовательна: рабочие места создают предприниматели, а не чиновничьи отчеты. Поэтому налоговая система должна не наказывать честный бизнес, а создавать условия для его роста. Задача государства – обеспечить понятные и единые правила, защищать законные права граждан и не препятствовать частной инициативе.

мероприятие партии Ак жол, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 10:51

Фото: "Ак жол"

Отдельное внимание было уделено укреплению института семьи и повышению благосостояния граждан. Крепкая семья начинается не с деклараций, а со стабильной работы, достойного дохода и уверенности в завтрашнем дне.

В ходе открытого диалога молодые участники задали интересующие их вопросы и озвучили свои предложения. Представители партии подчеркнули: молодежь должна быть не сторонним наблюдателем, а активным участником экономических и политических перемен.

мероприятие партии Ак жол, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 10:51

Фото: "Ак жол"

В завершение форума участников призвали проявить гражданскую ответственность и принять участие в выборах в Курултай 23 августа.

23 августа – №6 в бюллетене. Голосуйте за "Ак жол"!

Перемены – вместе с "Ак жол"!

Оплачено из средств избирательного фонда ДПК "Ак жол".

Заказчик: Кожахметов А. Т.

Изготовитель: ОО "ДПК Ақ жол"

Партнерский материал

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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