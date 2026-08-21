"Ак жол": экономически самостоятельная молодежь – опора сильного государства
Главными темами форума стали развитие молодежного предпринимательства, поддержка малого и среднего бизнеса, совершенствование Налогового кодекса, а также снижение административной и налоговой нагрузки на предпринимателей.
Позиция "Ак жол" последовательна: рабочие места создают предприниматели, а не чиновничьи отчеты. Поэтому налоговая система должна не наказывать честный бизнес, а создавать условия для его роста. Задача государства – обеспечить понятные и единые правила, защищать законные права граждан и не препятствовать частной инициативе.
Отдельное внимание было уделено укреплению института семьи и повышению благосостояния граждан. Крепкая семья начинается не с деклараций, а со стабильной работы, достойного дохода и уверенности в завтрашнем дне.
В ходе открытого диалога молодые участники задали интересующие их вопросы и озвучили свои предложения. Представители партии подчеркнули: молодежь должна быть не сторонним наблюдателем, а активным участником экономических и политических перемен.
В завершение форума участников призвали проявить гражданскую ответственность и принять участие в выборах в Курултай 23 августа.
23 августа – №6 в бюллетене. Голосуйте за "Ак жол"!
Перемены – вместе с "Ак жол"!
Оплачено из средств избирательного фонда ДПК "Ак жол".
Заказчик: Кожахметов А. Т.
Изготовитель: ОО "ДПК Ақ жол"
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