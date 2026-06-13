Азат Перуашев сложил полномочия председателя партии "Ак жол"

Фото: Telegram/peruash

13 июня 2026 года на съезде партии "Ак жол" Азат Перуашев объявил о сложении полномочий и предложил на свое место Данию Еспаеву, сообщает Zakon.kz.

Перуашев отметил, что он останется лидером партии до конца июня и подчеркнул, что не покидает фракцию, а только слагает полномочия председателя. Выбор нового главы партии он объяснил так:

"Просим поддержать и не оспаривать это предложение. И сразу, чтобы не создавать неопределенных ситуаций, когда на счету каждый день, вношу на рассмотрение съезда кандидатуру нового председателя. Полагаю, что новый председатель должен быть со своими идеями и харизмой, со своим стилем и видением дальнейшего пути нашей партии. В любом случае, это не может быть человек со стороны, а состоявшийся, известный в обществе и избирателям именно как один из узнаваемых лидеров "Ак жола" и четко ассоциируемый с нашей партией человек. Предлагаю кандидатуру вице-спикера Дании Еспаевой. Прошу поддержать!" 12 июня 2026 года съезд партии AMANAT поддержал присоединение к "Әділет".

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