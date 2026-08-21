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Общество

Взрослый казахстанец переодевался женщиной и знакомился с детьми в TikTok

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 13:42 Фото: Zakon.kz
Взрослый мужчина снимал видео, переодеваясь женщиной, и знакомился в TikTok с детьми. В полиции 21 августа 2026 года рассказали, что предприняли, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о 56-летнем стримере из Караганды.

"В ходе мониторинга TikTok полиция Караганды выявила противоправный контент 56-летнего стримера Эркена Жантыкпаева, переодевавшегося в женскую одежду и вовлекавшего несовершеннолетних. Суд назначил нарушителю 10 суток административного ареста и вынес официальное предостережение", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Карагандинской области.

Мужчина уже удалил свои аккаунты, но будет под строгим контролем полиции.

"Повторное нарушение грозит более суровым наказанием, вплоть до уголовной ответственности", – уточнили в ДП.

Полиция напоминает о необходимости соблюдать закон и порядок при публикации контента в соцсетях.

Другого казахстанца ранее задержали за то, что он через TikTok получал у несовершеннолетней интимные видео и продавал их в закрытых Telegram-каналах.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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