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События

Аэропорт Аркалыка возобновляет работу

аэропорт Аркалыка, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 15:46 Фото: Кумар Аксакалов
Завершено строительство аэропорта города Аркалыка. Об этом 21 августа 2026 года рассказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день все сертификационные процедуры полностью завершены.

"3 августа аэропортом получен сертификат службы авиационной безопасности №8/26. 18 августа получен сертификат РГП "Казаэронавигация" в качестве поставщика аэронавигационного обслуживания №21. 21 августа выдан сертификат годности аэродрома серии АРД №KZ01VKC00000389. В настоящее время аэропорт Аркалыка готов к приему и обслуживанию региональных пассажирских воздушных судов типа CRJ200", – написал аким в Facebook.

22 августа в аэропорту Аркалыка запланирован прием первого авиарейса. С 1 сентября будут выполняться регулярные рейсы.

Каждый вторник:

Алматы – Аркалык: 08:50-10:50

Аркалык – Костанай: 11:50-12:40

Костанай – Аркалык: 13:40-14:30

Аркалык – Астана: 15:30-16:20

Астана – Аркалык: 17:50-18:40

Аркалык – Алматы: 19:40-21:35

Каждую субботу:

Алматы – Аркалык: 08:40-10:40

Аркалык – Костанай: 11:40-12:30

Костанай – Аркалык: 13:30-14:20

Аркалык – Астана: 15:15-16:05

Астана – Аркалык: 17:35-18:25

Аркалык – Алматы: 19:25-21:15

По итогам проведенного конкурса победителем по указанным авиамаршрутам определено АО "Авиакомпания "SCAT".

"Возобновление работы аэропорта Аркалыка – важный шаг, который повысит транспортную доступность Торгайского региона и создаст новые возможности для социально-экономического развития населенных пунктов. Поздравляю!" – отметил Аксакалов.

В 1992 году аэропорт прекратил регулярные пассажирские рейсы. С 1998 года аэропорт был заброшен. 14 марта 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости восстановления аэропорта и постройки нового аэровокзального комплекса. Строительство нового аэропорта началось в июле 2025 года. 12 августа 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально присвоила аэропорту Аркалык трехбуквенный код – AYK.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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