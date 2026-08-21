Аэропорт Аркалыка возобновляет работу
По его словам, на сегодняшний день все сертификационные процедуры полностью завершены.
"3 августа аэропортом получен сертификат службы авиационной безопасности №8/26. 18 августа получен сертификат РГП "Казаэронавигация" в качестве поставщика аэронавигационного обслуживания №21. 21 августа выдан сертификат годности аэродрома серии АРД №KZ01VKC00000389. В настоящее время аэропорт Аркалыка готов к приему и обслуживанию региональных пассажирских воздушных судов типа CRJ200", – написал аким в Facebook.
22 августа в аэропорту Аркалыка запланирован прием первого авиарейса. С 1 сентября будут выполняться регулярные рейсы.
Каждый вторник:
Алматы – Аркалык: 08:50-10:50
Аркалык – Костанай: 11:50-12:40
Костанай – Аркалык: 13:40-14:30
Аркалык – Астана: 15:30-16:20
Астана – Аркалык: 17:50-18:40
Аркалык – Алматы: 19:40-21:35
Каждую субботу:
Алматы – Аркалык: 08:40-10:40
Аркалык – Костанай: 11:40-12:30
Костанай – Аркалык: 13:30-14:20
Аркалык – Астана: 15:15-16:05
Астана – Аркалык: 17:35-18:25
Аркалык – Алматы: 19:25-21:15
По итогам проведенного конкурса победителем по указанным авиамаршрутам определено АО "Авиакомпания "SCAT".
"Возобновление работы аэропорта Аркалыка – важный шаг, который повысит транспортную доступность Торгайского региона и создаст новые возможности для социально-экономического развития населенных пунктов. Поздравляю!" – отметил Аксакалов.
В 1992 году аэропорт прекратил регулярные пассажирские рейсы. С 1998 года аэропорт был заброшен. 14 марта 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости восстановления аэропорта и постройки нового аэровокзального комплекса. Строительство нового аэропорта началось в июле 2025 года. 12 августа 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально присвоила аэропорту Аркалык трехбуквенный код – AYK.