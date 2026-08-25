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Общество

Ненадлежащие темпы готовности жилья к зиме зафиксированы в ВКО и Шымкенте

Ветхий дом, ветхие дома, старый дом, старые дома, аварийный дом, аварийные дома, старинный дом, старинные дома, старое здание, старые здания , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 10:54 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 25 августа 2026 года на заседании правительства озвучил готовность жилых домов к отопительному сезону, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что подготовительные работы завершены в 51 391 жилом доме, что составляет 96% от плана.

"100%-ная готовность обеспечена только в Туркестанской области. Отмечаются ненадлежащие темпы готовности жилья в Восточно-Казахстанской области и в Шымкенте", – сказал Ерсайын Нагаспаев.

Министр напомнил, что в регионах ведутся плановые ремонтные работы и по инженерной инфраструктуре.

"На сетях водоснабжения отремонтировано 1 303 км из 1 808 км. Исполнение составляет 72% от запланированного показателя. Ремонтные работы завершены в 6 регионах. Низкие показатели – в Алматинской, Жамбылской областях. На сетях водоотведения исполнение составляет 74%, то есть отремонтировано 225 км из 306 км", – добавил Ерсайын Нагаспаев.

Ранее министр промышленности и строительства назвал регионы, отстающие по готовности медучреждений к отопительному сезону.

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Азамат Сыздыкбаев
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