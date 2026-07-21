500 грузовиков в год будет производить Казахстан

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 21 июля 2026 года на заседании правительства озвучил планы по производству грузовых автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в сфере производства грузовой техники в Казахстане сегодня выпускаются грузовые автомобили мировых брендов Scania и HOWO.

"Кроме того, реализуются новые проекты по дальнейшему развитию отрасли. Так, с IV квартала текущего года на предприятии Hyundai Trans Auto планируется начать производство 500 грузовых автомобилей VOLVO в год", - сообщил министр.

Также, по его словам, компания Barys Truck Manufactory совместно с XCMG реализует проект по выпуску электрических грузовиков.

Ранее Нагаспаев рассказал о производстве автокомпонентов.