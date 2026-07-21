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Общество

500 грузовиков в год будет производить Казахстан

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 10:43 Фото: freepik
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 21 июля 2026 года на заседании правительства озвучил планы по производству грузовых автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в сфере производства грузовой техники в Казахстане сегодня выпускаются грузовые автомобили мировых брендов Scania и HOWO.

"Кроме того, реализуются новые проекты по дальнейшему развитию отрасли. Так, с IV квартала текущего года на предприятии Hyundai Trans Auto планируется начать производство 500 грузовых автомобилей VOLVO в год", - сообщил министр.

Также, по его словам, компания Barys Truck Manufactory совместно с XCMG реализует проект по выпуску электрических грузовиков.

Ранее Нагаспаев рассказал о производстве автокомпонентов.

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