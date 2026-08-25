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Общество

Трижды попалась: в Актобе судили молодую маму за вождение под наркотиками

в Актобе молодая мама трижды садилась за руль под наркотиками, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 20:03 Фото: magnific.com
В первый раз актюбинку поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения в Атырау в 2024 году. Тогда ее лишили водительских прав на семь лет. Однако отсутствие документов не помешало ей снова сесть за руль и нарушать ПДД, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что в апреле 2026 года на "Kia Rio" на проспекте Абилкаыр хана "лишенница" въехала в автомобиль, который двигался по соседней полосе. Экспертиза показала, что автоледи была под воздействием психотропных препаратов. Сама она призналась, что друг ночью подъехал на машине и оставил ключи. Она без разрешения села за руль и вместе с подругой сначала поехала в магазин, потом на АЗС.

"В следующий раз 29-летней актюбинке отделаться протоколом об административном правонарушении не удалось. На нее возбудили дело по Уголовному кодексу за то, что управляла машиной без прав, а также в состоянии наркотического опьянения (ч. 2 ст. 346 УК РК). Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с пожизненным запретом на управление транспортным средством. Но осужденной автоледи повезло: из-за того, что она воспитывает 10-летнего сына, ей отсрочили лишение свободы на четыре года", – отметило издание.

Но и эта история не послужила для нее уроком. Спустя всего три месяца девушка без прав снова села за руль после того, как употребила наркотик. Она пыталась оправдаться, что употребляла наркотики за несколько дней до того, как ее задержали. Ее осудили уже второй раз по аналогичной статье, с учетом неотбытого наказания, по новому приговору ей назначили 4,5 года лишения свободы. Но опять же отсрочили наказание на четыре года из-за того, что является мамой несовершеннолетнего ребенка. Суд обязал ее пройти лечение от наркомании. Сразу после оглашения приговора ее освободили из-под стражи, до этого она несколько месяцев провела в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что в Алматы водитель BMW 66 раз грубо нарушил ПДД и накопил штрафов на 2,4 млн тенге.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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