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Общество

Казахстанец украл клиентскую базу компании и "дарил" iPhone за 55 тысяч тенге

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 13:25 Фото: Zakon.kz
В полиции Акмолинской области 26 августа 2026 года на наглядном примере рассказали, как личные данные казахстанцев оказываются в руках мошенников, сообщает Zakon.kz.

33-летний житель области Жетысу работал в ТОО, занимавшемся продажей и доставкой товаров. После увольнения мужчина украл клиентскую базу компании и впоследствии стал связываться с людьми, которые пользовались ее услугами.

"Злоумышленник сообщал клиентам, что они якобы стали победителями розыгрыша и выиграли iPhone. При этом для получения "приза" необходимо оплатить его доставку в размере 55 тысяч тенге. Поскольку потерпевшие ранее действительно пользовались услугами данной компании, звонки и информация о выигрыше не вызвали у них подозрений. Доверившись собеседнику, граждане переводили указанную сумму на предоставленные им реквизиты", – рассказали в полиции.

На сегодняшний день установлены двое потерпевших: житель Бурабайского района Акмолинской области и жительница Алматинской области. Но киберполицейские не исключают, что количество обманутых может быть значительно больше.

По данному факту проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные дополнительные эпизоды.

Киберполицейские предупреждают граждан: не стоит доверять сообщениям о неожиданных выигрышах, особенно если для получения "приза" требуется предварительно перевести деньги. Необходимо самостоятельно проверить информацию через официальные контакты организации и ни в коем случае не сообщать посторонним данные банковских карт, коды из SMS и другую конфиденциальную информацию.

В Астане ранее раскрыли группу людей, которые за четыре дня разослали 150 тысяч мошеннических сообщений.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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