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#Выборы в Курултай
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Общество

Президент оценил списки от партий с кандидатами в депутаты Курултая

президент Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 14:11 Фото: aqorda
На пленарном заседании Республиканской Августовской конференции 26 августа 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что выборы в Курултай привели к глубокой трансформации в общественно-политической жизни страны, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в списки, представленные партиями, наряду с опытными профессионалами из различных сфер вошли и граждане, только начинающие свой путь в политике. Среди них способная молодежь, в том числе члены Президентского кадрового резерва.

"Представители нового поколения, безусловно, вдохнули новую жизнь в электоральную кампанию. Равные возможности были предоставлены всем, кто стремится честно служить народу, не боится ответственности и мыслит новаторски. По сути, это естественный, эволюционный процесс. В этой связи хочу отдельно отметить активность политических партий, их идеологическую подкованность и профессионализм", – сказал президент.

Во время предвыборной гонки, по его словам, прозвучало немало конструктивных предложений, которые могут оказать прямое влияние на будущее страны.

"Избиратели также не остались в стороне от этой работы, открыто высказывая свое мнение по всем вопросам. Во время агитации мы наблюдали это в ходе общенациональных телевизионных дебатов и открытых дискуссий в информационном пространстве. Таким образом, в обществе укореняются ценности взаимного уважения, ответственности и плюрализма мнений, формируется новая политическая культура", – подытожил Токаев.

Он также отметил, что выборы в Курултай были организованы на беспрецедентно высоком уровне.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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