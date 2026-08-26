Токаев выступил на Августовской конференции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 августа 2026 года выступил на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции. Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В этом году работа форума педагогов посвящена теме "Человеческий капитал, знание и прогресс – ключевые ценности Народной Конституции".

Президент поздравил педагогов с открытием традиционной Августовской конференции.

"На сегодняшний форум были приглашены талантливые учителя из всех регионов Казахстана. Сильный педагог – надежная опора прогрессивной нации. Это непреложная истина. Сегодня мы выслушали очень содержательные и конструктивные доклады, были озвучены ценные мнения и предложения. Выражаю искреннюю признательность выступившим педагогам и всему учительскому сообществу. Профильное министерство и правительство в целом должны постоянно держать озвученные вопросы на контроле. Эту работу необходимо понимать как крайне важную стратегическую задачу". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, очевидно, что страну, в которой учитель пользуется уважением, ждет светлое будущее.

"Великий Абай в своем 38-м слове назидания говорил, что человечность формируется в человеке благодаря хорошему наставнику. Вы вносите огромный вклад в воспитание образованного, мыслящего, прогрессивного и патриотичного молодого поколения, активно участвуя в формировании конкурентоспособной нации". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что нынешняя Августовская конференция проходит в период масштабных реформ в нашей стране.

"Всей страной мы успешно осуществили глубокие преобразования. По итогам общенационального референдума, состоявшегося в марте, была принята Новая Народная Конституция. Поддержанный всем обществом Основной закон вступил в силу 1 июля. Это поворотное историческое событие для нашего государства. В главном документе впервые особое внимание уделено образовательной сфере, при этом развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено в качестве стратегического направления". Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что всего несколько дней назад состоялись первые выборы в Курултай, а вчера были подведены их итоги.

"Это важнейшее политическое событие было организовано на беспрецедентно высоком уровне. Большую работу проделала Центральная избирательная комиссия. В избирательный процесс внедряются продуманные решения, включая технологии искусственного интеллекта, что существенно повысило качество работы". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что прошедшие выборы вызвали высокий интерес со стороны зарубежных наблюдателей. Международное сообщество признало результаты выборов, подтвердив их полное соответствие национальному законодательству и всем предъявляемым требованиям.

"Сегодня в соответствии со статьей 46 Конституции я подписал указ о созыве первой сессии Курултая первого созыва 28 августа. До этого времени партии, прошедшие в Курултай, должны сформировать списки депутатов". Касым-Жомарт Токаев

Выборы в Курултай прошли в Казахстане 23 августа 2026 года. В этот день на брифинге для представителей СМИ Касым-Жомарт Токаев рассказал, что связывает большие надежды с избранием Курултая, и считает, что он придаст большой импульс развитию Казахстана. Глава государства также анонсировал изменения в составе правительства.

25 августа в ЦИК объявили итоги голосования на выборах депутатов Курултая. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Әділет" (71,17% голосов), "Ауыл" (6,26%), Respublica (5,56%), ОСДП (5,11%), "Ак жол" (5,21%). Не набрали необходимое количество голосов две партии: НПК (3,11%) и "Байтак" (1,07%). За вариант "Против всех" проголосовали 2,51% избирателей.

26 августа Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва". Из него следует, что первая сессия Курултая РК первого созыва состоится 28 августа в 11:00 в Астане.