Казахстанцы пошли на хитрость ради соцпомощи и незаконно получили крупную выплату

В Байконыре прокуратура пресекла факты незаконного получения адресной социальной помощи (АСП). В ходе проверки выяснилось, что государственные средства выплачивались гражданам, скрывшим свои реальные доходы, сообщает Zakon.kz.

Нарушения требований законодательства при назначении социальной поддержки были выявления сотрудниками городской прокуратуры во время планового анализа.

Как сообщили в надзорном органе, шестеро местных жителей предоставили недостоверные сведения о своем материальном положении.

В результате из государственного бюджета им было излишне выплачено 2,6 млн тенге.

"По результатам акта прокурорского надзора нарушения устранены, с 2-х граждан в доход государства взыскано 553 233 тенге", – рассказали в прокуратуре региона 26 августа 2026 года.

В отношении остальных получателей принимаются меры по возврату необоснованно выплаченных средств в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что механизм назначения АСП могут пересмотреть в Казахстане.