Механизм назначения АСП могут пересмотреть в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на заседании правительства 11 августа 2026 года рассказал, как будет назначаться адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев подчеркнул, как цифровые технологии помогают оптимизировать процедуры.

"С августа 2026 года единовременные выплаты к праздничным и памятным датам будут назначаться с использованием искусственного интеллекта. Система заранее определит возможных получателей и сформирует проект назначения. Окончательное решение о проведении выплаты принимает акимат. В октябре планируется внедрение искусственного интеллекта для адресного назначения мер государственной поддержки с учетом адресности и нуждаемости граждан", – сказал Ертаев.

Сейчас, по его словам, ИИ при принятии решения о назначении адресной социальной помощи анализирует фото- и видеоматериалы, отражающие жилищно-бытовые условия заявителя. На основе анализа формируются рекомендации о наличии или отсутствии потребности в адресной социальной помощи.

"Это значительно облегчает работу региональных участковых комиссий и позволяет снизить влияние субъективного фактора при принятии решений", – добавил министр.

Ранее заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал, можно ли через фото получить доступ к персональным данным в eGov.