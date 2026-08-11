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Общество

Механизм назначения АСП могут пересмотреть в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 11:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на заседании правительства 11 августа 2026 года рассказал, как будет назначаться адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев подчеркнул, как цифровые технологии помогают оптимизировать процедуры.

"С августа 2026 года единовременные выплаты к праздничным и памятным датам будут назначаться с использованием искусственного интеллекта. Система заранее определит возможных получателей и сформирует проект назначения. Окончательное решение о проведении выплаты принимает акимат. В октябре планируется внедрение искусственного интеллекта для адресного назначения мер государственной поддержки с учетом адресности и нуждаемости граждан", – сказал Ертаев.

Сейчас, по его словам, ИИ при принятии решения о назначении адресной социальной помощи анализирует фото- и видеоматериалы, отражающие жилищно-бытовые условия заявителя. На основе анализа формируются рекомендации о наличии или отсутствии потребности в адресной социальной помощи.

"Это значительно облегчает работу региональных участковых комиссий и позволяет снизить влияние субъективного фактора при принятии решений", – добавил министр.

Ранее заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал, можно ли через фото получить доступ к персональным данным в eGov.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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