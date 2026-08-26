Уникальные кадры с таинственной птицей леса показали казахстанцам

Сегодня, 26 августа 2026 года, Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана поделилось фотографиями и видео с таинственной птицей леса, сообщает Zakon.kz.

Речь – о черном аисте.

"Встретить черного аиста в природе непросто. Он сторонится мест, где часто бывают люди, и предпочитает тихие лесные территории рядом с водоемами. Несмотря на название, полностью черным его не назовешь. На солнце темные перья отливают зелеными и фиолетовыми оттенками. Брюшко у птицы белое, а клюв и ноги – красные". Пресс-служба МЭПР РК

Специалисты отметили, что гнезда черный аист обычно устраивает на высоких деревьях или скалах, корм ищет у воды – питается рыбой и земноводными.

"Есть еще одна характерная черта – эта птица очень осторожна. Если белого аиста можно встретить рядом с человеком, то черный, наоборот, выбирает уединенные места". Пресс-служба МЭПР РК

24 августа 2026 года казахстанцам показали редкий цветок, который в природе встретить удается нечасто, и призвали не срывать его. Речь – о нежном цветке гор, лилии кудреватой.