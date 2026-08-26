#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
458.48
534.68
5.43
Общество

Уникальные кадры с таинственной птицей леса показали казахстанцам

птица, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 18:28 Фото: gov.kz
Сегодня, 26 августа 2026 года, Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана поделилось фотографиями и видео с таинственной птицей леса, сообщает Zakon.kz.

Речь – о черном аисте.

"Встретить черного аиста в природе непросто. Он сторонится мест, где часто бывают люди, и предпочитает тихие лесные территории рядом с водоемами. Несмотря на название, полностью черным его не назовешь. На солнце темные перья отливают зелеными и фиолетовыми оттенками. Брюшко у птицы белое, а клюв и ноги – красные".Пресс-служба МЭПР РК

Специалисты отметили, что гнезда черный аист обычно устраивает на высоких деревьях или скалах, корм ищет у воды – питается рыбой и земноводными.

"Есть еще одна характерная черта – эта птица очень осторожна. Если белого аиста можно встретить рядом с человеком, то черный, наоборот, выбирает уединенные места".Пресс-служба МЭПР РК

24 августа 2026 года казахстанцам показали редкий цветок, который в природе встретить удается нечасто, и призвали не срывать его. Речь – о нежном цветке гор, лилии кудреватой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Кудреватая лилия, цветы
17:25, 24 августа 2026
"В природе встретить удается нечасто": казахстанцам показали редкий цветок и призвали не срывать его
Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря
09:45, 17 августа 2026
Уникальный обитатель Каспия: что известно о животном, которого нет больше нигде на планете
горы, Тарбагатай, архар
11:24, 21 августа 2026
Уникальные кадры попали в фотоловушку в горах Тарбагатая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Никита Цзю перед поединком
18:17, Сегодня
Никита Цзю не смог одолеть Махоуни в главном бою вечера бокса в Австралии
Тамирлан Гайтамиров в составе &quot;Барыса&quot;
18:12, Сегодня
Экс-защитник "Барыса" Тамирлан Гайтамиров подписал контракт с ХК "Калуга"
Джон Джонс
17:40, Сегодня
Джонс остаётся в пуле тестирования на допинг в UFC на фоне разговоров о камбэке Джона
Фатима Супыгалиева
17:37, Сегодня
Юные дзюдоисты из Казахстана возглавили мировой рейтинг после триумфа на ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: