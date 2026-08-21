Уникальные кадры попали в фотоловушку в горах Тарбагатая

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК сегодня, 21 августа 2026 года, показали уникальные кадры с архаром, которые попали в фотоловушку в горах Тарбагатая, сообщает Zakon.kz.

Кадрами этих животных в естественной среде обитания ведомство поделилось в Instagram.

"Одно из мест обитания архаров – Тарбагатайский государственный национальный природный парк", – уточнили в комитете.

Отмечается, что недавно животные несколько раз попали в объективы фотоловушки, установленной на территории парка.

На кадрах можно увидеть архаров, свободно передвигающихся по горным склонам Тарбагатая.

Материал по теме "Охота" на горного козла с палками: чем закончилась скандальная история на юге Казахстана

20 августа 2026 года в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана рассказали, кто стал первой добычей выпущенной в дикую природу тигрицы Үміт.