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Общество

Уникальные кадры попали в фотоловушку в горах Тарбагатая

горы, Тарбагатай, архар, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2026 11:24 Фото: Instagram/qazaqormany и tarbagatai_2018
В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК сегодня, 21 августа 2026 года, показали уникальные кадры с архаром, которые попали в фотоловушку в горах Тарбагатая, сообщает Zakon.kz.

Кадрами этих животных в естественной среде обитания ведомство поделилось в Instagram.

"Одно из мест обитания архаров – Тарбагатайский государственный национальный природный парк", – уточнили в комитете.

Отмечается, что недавно животные несколько раз попали в объективы фотоловушки, установленной на территории парка.

На кадрах можно увидеть архаров, свободно передвигающихся по горным склонам Тарбагатая.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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