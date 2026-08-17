Уникальный обитатель Каспия: что известно о животном, которого нет больше нигде на планете

Сегодня, 17 августа 2026 года, в Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана рассказали об уникальном обитателе Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Речь – о каспийском тюлене.

"В Каспийском море обитает одно из удивительных созданий природы – каспийский тюлень. Его главная особенность впечатляет: в дикой природе этот вид встречается только в Каспийском море и больше нигде на планете". Пресс-служба МЭПР РК

Согласно предоставленной информации, большую часть жизни каспийский тюлень проводит в воде и способен преодолевать значительные расстояния в поисках пищи. Особое значение для него имеют ледовые поля северной части Каспия – зимой самки приносят там потомство.

"Однако уникальный обитатель Каспия нуждается в особой защите. Загрязнение моря, случайное попадание в рыболовные сети, изменение среды обитания и другие факторы оказывают влияние на его популяцию". Пресс-служба МЭПР РК

Как подчеркнули в ведомстве, в Казахстане каспийский тюлень занесен в Красную книгу и находится под охраной государства. Проводятся научные исследования и мониторинг, направленные на изучение состояния популяции и сохранение мест ее обитания.

"Защищая каспийского тюленя, мы сохраняем не только один уникальный вид. Мы сохраняем экосистему Каспийского моря и природное наследие, которому нет аналогов в мире", – заявили в пресс-службе МЭПР РК, обращаясь к гражданам.

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