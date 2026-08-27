"Звоните на "102" или "111": перед 1 сентября МВД обратилось ко всем родителям и педагогам Казахстана

В Казахстане совсем скоро стартует новый учебный год. В связи с этим сегодня, 27 августа 2026 года, Министерство внутренних дел (МВД) РК обратилось ко всем родителям, школьникам и педагогам с важными предупреждениями и напоминаниями, сообщает Zakon.kz.

Как заявила заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова:

"Безопасность детей – наш общий приоритет. С началом учебного года дети больше времени проводят вне дома, самостоятельно добираются до школы, посещают секции и кружки. Поэтому особенно важно еще раз напомнить о простых правилах безопасности на дороге".

Спикер заверила, что в преддверии нового учебного года, 1 сентября, все школы обследованы на предмет обеспечения безопасности дорожного движения. Также проверены все автобусы, предназначенные для перевозки детей. По выявленным недостаткам выданы предписания, их устранение будет обеспечено до начала учебного года.

"МВД напоминает, что на дороге переходить проезжую часть нужно только в разрешенных местах. Убирайте телефон и наушники, будьте внимательны. При использовании велосипедов, мопедов и электросамокатов обязательно соблюдайте правила дорожного движения". Актоты Боранова

Отдельно МВД обратилось к родителям.

"Знайте, где находится ваш ребенок, с кем он общается и чем интересуется. Разговаривайте с детьми чаще. Самое важное – чтобы в сложной ситуации ребенок не боялся прийти к вам за помощью. Если ребенку угрожает опасность, звоните на "102" или обращайтесь в контакт-центр "111". Актоты Боранова

Как заверила представитель ведомства, Министерство внутренних дел принимает необходимые меры, чтобы новый учебный год был безопасным для каждого ребенка.

"Наша общая задача – не просто предупредить опасность, а научить детей распознавать ее и вовремя обращаться за помощью. Берегите детей", – заключила Актоты Боранова.

24 августа 2026 года сообщалось, что в Казахстане в преддверии нового учебного года усилены меры по безопасности детей. В связи с этим МВД обратилось к казахстанцам со срочным призывом.