МВД обратилось к казахстанцам из-за препаратов и сильнодействующих веществ

В Казахстане усилен контроль за оборотом наркотиков и сильнодействующих веществ. В связи с этим Министерство внутренних дел (МВД) РК сегодня, 24 июня 2026 года, обратилось к гражданам с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в целях контроля за легальным оборотом наркотиков, прекурсоров, психотропных и сильнодействующих веществ с 15 по 19 июня на территории Казахстана проведен очередной этап оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Дәрмек".

Проверкой были охвачены более 1 тыс. юридических лиц, занимающихся легальным оборотом наркотиков и прекурсоров, в том числе 876 аптек, 278 больниц и поликлиник, а также 203 промышленных предприятия.

В ходе операции возбуждено 31 уголовное дело, из которых:

21 – по фактам незаконного оборота сильнодействующих веществ,

10 – в отношении фармацевтов частных аптек за безрецептурный отпуск лекарственных препаратов.

По данным МВД, в сфере промышленности выявлено 86 административных правонарушений, ограничен оборот 4,6 тыс. тонн различных прекурсоров. По линии медицины выявлено 120 административных правонарушений, ограничен оборот 22 тыс. наркосодержащих лекарственных препаратов.

Так, в Астане за незаконный оборот наркосодержащих препаратов задержаны двое жителей столицы, работающие тренерами в фитнес-клубах.

В Усть-Каменогорске во взаимодействии с маркетплейсом Wildberries пресечен канал поставки в страну биологически активной добавки для похудения, содержащей запрещенное вещество сибутрамин.

В Алматы за безрецептурный отпуск сильнодействующих лекарственных средств задержаны фармацевты частных аптек, изъято более 3,3 тыс. таких лекарственных препаратов, возбуждены уголовные дела.

"Уважаемые казахстанцы и гости страны! В связи с изложенными фактами призываем вас быть предельно внимательными к препаратам и средствам, которые вам предлагаются". Пресс-служба МВД РК

Также ведомство обратилось к юридическим лицам, занимающимся легальным оборотом наркотиков и прекурсоров, с необходимостью строгого соблюдения требований по транспортировке, хранению, использованию и реализации подконтрольных веществ.

"С 1 января текущего года введена уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение и перевозку сильнодействующих веществ. Санкция ст. 301 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", – напомнили в пресс-службе МВД РК.

Ранее стало известно, что МВД и КНБ пресекли в Алматы деятельность четырех фармацевтических компаний, организовавших схему контрабандного ввоза лекарственных препаратов из сопредельных государств, включая сильнодействующие медикаменты, с последующей реализацией через аптеки на территории Казахстана.