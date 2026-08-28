Поворотным моментом в истории назвал Токаев новую Конституцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 августа 2026 года выступил на первой сессии Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что на первый состав Курултая возлагается исключительная ответственность.

"Депутаты должны следовать наказам избирателей и служить интересам государства. Это непреложная истина. Мы никогда не должны об этом забывать. Сегодня наша страна идет путем устойчивого развития. Казахстан стоит на пороге новой эры расцвета. В этом году произошло множество исторических событий, имеющих огромное значение для будущего страны. Объединившись, в кратчайшее время наш народ сплоченно проделал большую работу", – сказал Токаев.

Он отметил, что благодаря проведению общенационального референдума в стране была успешно реализована масштабная конституционная реформа.

"Таким образом, мы приняли поистине Народную Конституцию. Вступление в силу нового Основного закона можно расценивать как поворотный момент в нашей истории. В результате сформирована прочная правовая основа, открывающая путь к процветанию. Заложены контуры кардинально новой политико-правовой системы, способной противостоять вызовам современности. Эта система обеспечит глубокую модернизацию государственного устройства, повысит эффективность институтов власти, а также откроет нашим гражданам реальные возможности для участия в делах государства", – добавил глава государства.

Ранее мы писали, что Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Курултая первого созыва.