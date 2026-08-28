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События

Касым-Жомарт Токаев обратился к депутатам Курултая

сессия Курултая, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 11:13 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 28 августа 2026 года открыл первую сессию Курултая первого созыва, сообщает Zakon.kz.

В начале выступления он поздравил собравшихся с этим событием.

"Поздравляю вас с открытием первой сессии Курултая первого созыва! Сегодня наша страна вступает в чрезвычайно важный этап своего развития. Это событие имеет исключительное, поистине историческое значение для нашего государства. Мы открываем новую страницу в летописи нации. В соответствии с новой Конституцией, поддержанной народом Казахстана на общенациональном референдуме, однопалатный законодательный орган страны – Курултай – официально приступает к своей работе. Это означает, что именно с этого дня берет начало процесс обновления политической системы государства", – сказал глава государства.

По его словам, уникальный исторический опыт свидетельствует о том, что на курултаях открыто обсуждались ключевые вопросы государственной жизни и вырабатывались согласованные решения.

"Очевидно, что на новом этапе этот институт также будет играть особую роль. Курултай кардинально модернизирует систему власти и придаст мощный импульс работе всего государственного аппарата. Повышая качество национального законодательства, Курултай обеспечит мощный фундамент правовой системы страны. Выполнение этой исторической миссии возлагается на вас. Быть депутатом Курултая первого созыва – это, прежде всего, особенный, без преувеличения, счастливый момент. Уверен, что вы будете достойно служить на благо страны, в полной мере подтверждая свой высокий авторитет!" – обратился президент.

Далее он отметил, что граждане всецело поддерживают масштабные преобразования, реализуемые в Казахстане. Выборы в Курултай убедительно это доказали.

"В голосовании приняли участие более 74 процентов граждан. Наш народ сделал исторический судьбоносный выбор, продемонстрировав высокий уровень ответственности и сплоченности. Таким образом, на деле был реализован принцип "Разные мнения – единая нация", ставший незыблемой опорой единства народа. Международное сообщество проявило беспрецедентный интерес к выборам в Курултай. В Казахстан прибыло около 800 наблюдателей, представляющих самые авторитетные международные организации и зарубежные государства. Это наивысший показатель в истории национального парламентаризма", – перечислил президент.

Он отметил, что выборы прошли открыто, справедливо и на самом высоком организационном уровне.

"Сегодня наши граждане позитивно воспринимают политические процессы и принимают деятельное участие в жизни общества. Это положительная тенденция. При этом следует понимать, что требования общественности к депутатам всегда будут высокими. Нынешний этап – это не время пустых обещаний, лживых речей и популистских лозунгов. Наше общество обретает зрелость. Мы видим, насколько в стране вырос запрос на профессиональный Парламент. Приход высококвалифицированных специалистов в Курултай – яркое тому подтверждение. Разумеется, конкуренция неизбежно предполагает, что всегда есть победители и проигравшие. Однако в нашей стране есть множество механизмов для выражения своего мнения. Чем больше высказывается конструктивных мнений и предложений, соответствующих нашему законодательству, тем больше от этого выигрывает страна, тем более ощутима реальная польза", – заключил Токаев.

Перед открытием сессии глава государства подписал указ о Правительстве Казахстана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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