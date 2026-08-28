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Общество

"Медведь сразу побежал": выживший после нападения хищника в ВКО рассказал подробности

Медведь в дикой природе, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 14:43 Фото: pexels
58-летний житель Риддера рассказал о том, как медведь напал на него недалеко от Западно-Алтайского государственного природного заповедника, сообщает Zakon.kz.

29 июля 2026 года житель Риддера Иван Бердюгин работал на пасеке, недалеко от Западно-Алтайского государственного природного заповедника. В тот вечер, как он рассказал YK-news.kz, они с товарищами пошли за коровами.

"Коровы бежали из леса от медведя. Я потерял бдительность и решил отогнать его. Медведь сразу же переключил внимание на меня, побежал в мою сторону. Произошло все очень быстро, он напал. Медведь был небольшой, ему около двух лет. Хорошо, что со мной были два товарища, которые не оставили меня в беде", – поделился Иван Бердюгин.

Он вспоминает, что товарищи набросились на медведя с палками и тем, что попало под руку. Они помогли ему отбиться: зверь убежал – и только это спасло ему жизнь.

Мужчина выжил, однако получил множественные тяжелые травмы. Несколько дней он провел в реанимации, затем продолжил лечение в отделении травматологии. Домой пациента выписали 19 августа.

Сразу после этого происшествия на место выехали инспекторы. Заместитель начальника отряда оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства Сергей Карманников рассказал, что зверь был ликвидирован, угрозы сейчас там нет. По словам Сергея Карманникова, в регионе развелось много медведей. В прошлом году инспекторы отмечали, что медведицы принесли большой приплод. У каждой было по два-три медвежонка.

А 28 августа 2026 года фотоловушка в Западно-Алтайском государственном природном заповеднике Восточно-Казахстанской области запечатлела бурого медведя.

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Камила Салкымбаева
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