Проснувшиеся бурые медведи гуляют всего в 30 км от Алматы

Администрация Алматинского государственного природного заповедника поделилась кадрами первого появления бурого медведя после спячки, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что опасные хищники, обитающие в этом заповеднике, начинают выходить из зимней спячки с конца февраля до середины марта.

По данным фотоловушек, в 2026 году первое появление медведя перед камерой после зимней спячки было зафиксировано 13 марта.

Известно, что на территории заповедника бурые медведи встречаются практически во всех крупных ущельях.

"Они обитают на высоте 1200-3500 метров над уровнем моря, в смешанных лиственных лесах, хвойных еловых лесах, а также в субальпийском и альпийском поясах", – уточнили в пресс-службе заповедника.

Также сказано, что весной из-за глубокого снежного покрова в горах медведи чаще передвигаются по южным склонам, чем по северным. Это связано с тем, что на солнечных склонах снег сходит раньше, и там появляется больше возможностей для поиска корма.

Алматинский государственный природный заповедник находится очень близко к Алматы – всего в 25-30 км к юго-востоку от города. Основная часть заповедника расположена в Талгарском районе, в горах Заилийского Алатау, охватывая ущелья рек Талгар и Иссык.

Мы также рассказывали, что несколько дней назад в популярной сети Threads появилось видео из зоопарка Алматы. В кадре лев бьет по стеклу, посетители в ответ ему рычат и прикасаются к перегородке. Позднее в пресс-службе городского зоопарка объяснили нетипичное поведение царя зверей.