Более 3 тысяч детей-сирот получили жилищную поддержку за два года при поддержке Отбасы банка

В финансовом институте напомнили, какие возможности для решения жилищного вопроса доступны этой категории казахстанцев.

Собственный дом для ребенка, оставшегося без родительской опеки, – это не просто квадратные метры. Для многих это возможность начать самостоятельную жизнь, имея самое необходимое – место, которое можно назвать своим.

За последние два года Отбасы банк в качестве национального института развития помог решить жилищный вопрос 3 189 казахстанцам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Если в 2025 году поддержку получили 582 человека, то в 2026 году ее охват увеличился почти в пять раз – до 2 607 казахстанцев.

От арендной квартиры до собственной

Большинство – 2 274 человека – получили арендное жилье. Еще 740 казахстанцев смогли приобрести собственные квартиры с помощью льготных жилищных займов по ставке 2% годовых, при этом годовая эффективная ставка вознаграждения составляет от 2% до 2,1%.

Кроме того, 175 человек получили субсидирование арендной платы – государство компенсировало половину стоимости аренды.

Таким образом, применяется принцип так называемой лестницы доступности жилья. Гражданам с наиболее низким уровнем дохода доступна поддержка при аренде, а тем, чьи доходы позволяют обслуживать кредит, – льготные жилищные займы.

Право на очередь – с рождения

У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, есть особый приоритет в системе жилищной поддержки.

Это единственная категория граждан, представители которой могут встать на учет нуждающихся в жилье с рождения. Для остальных казахстанцев такая возможность возникает только после достижения совершеннолетия.

Если ребенок потерял родителей до 18 лет, он может встать на учет в любой момент до достижения 29-летнего возраста. В случае прохождения срочной воинской службы этот срок продлевается на период службы.

Кроме того, по закону для этой категории предусмотрена квота – 20% от общего объема распределяемого жилья. Например, если в регионе для распределения выделено 100 квартир, не менее 20 из них предназначаются гражданам этой категории.

Новые гарантии для детей-сирот

Отбасы банк совместно с Министерством промышленности и строительства внес изменения в Закон "О жилищных отношениях", направленные на дополнительную защиту прав детей-сирот.

С 14 сентября 2026 года, если усыновление ребенка или оформление над ним опеки впоследствии отменяется, он сможет сохранить первоначальную дату постановки на учет нуждающихся в жилье.

Это важно, поскольку дата постановки на учет влияет на очередность получения жилищной поддержки. Нововведение позволит не начинать ожидание заново и поможет сократить срок до получения жилья.

Без справок и человеческого фактора

Сегодня распределение жилья проходит в автоматизированном режиме. Система учитывает дату постановки на учет, приоритетность категории и уровень дохода. Для этого Отбасы банк интегрирован с 15 государственными базами данных.

Отдельный сервис автоматически анализирует все источники дохода семьи и рассчитывает средний доход на каждого человека. Собирать справки для этого не требуется.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 50 851 тенге. От этого показателя зависит вид жилищной поддержки, на которую может претендовать гражданин. Подробнее о порогах максимального дохода можно узнать на портале orken.otbasybank.kz.

Так, семьи с низким доходом могут получить субсидирование арендной платы или арендное жилье. Если доход позволяет обслуживать заем, гражданину может быть предложен льготный жилищный кредит по ставке 2% (ГЭСВ от 2,0% до 2,1%) или 5% (ГЭСВ – от 5,2% до 5,8%) в зависимости от условий программы.

Все можно проверить самостоятельно

Для повышения прозрачности списки граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье, а также информация о распределенном жилье публикуются на официальных ресурсах Отбасы банка и в специальном Telegram-канале.

Информацию также можно проверить через мобильное приложение Otbasy Bank.

Прозрачность и автоматизация важны для всех участников системы. Но для детей, которые росли без родительской поддержки, жилищный вопрос имеет особое значение. Собственная квартира или даже возможность получить доступное арендное жилье может стать той самой точкой опоры, с которой начинается самостоятельная взрослая жизнь.