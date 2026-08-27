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Общество

Почти 40 тысяч очередников получили жилье при поддержке Отбасы банка

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Мечта о собственном доме для тысяч граждан стала реальностью.

С начала 2025 года Отбасы банк помог отметить новоселье 39 536 казахстанцам, состоящим на учете нуждающихся в жилье. Для десятков тысяч семей это стало исполнением долгожданной мечты о собственной квартире или доме, к которой многие шли годами.

Получить жилье очередникам помогли не только государственные программы банка, но и другие ипотечные продукты, рассчитанные на разные категории заемщиков.

В числе основных инструментов – государственные программы "2-10-20", "5-10-20" и "Наурыз". Кроме того, казахстанцы, которые много лет состояли на учете нуждающихся в жилье, приобретали квартиры и дома в рамках региональных молодежных программ, "Әскери баспана", "Наурыз Жұмыскер", "Зеленой ипотеки" и "Жас отбасы".

Отдельное направление – рыночные программы Отбасы банка. По жилищным займам ставка может начинаться от 3,5% годовых при выполнении установленных условий. Такой механизм связан с системой жилищных строительных сбережений: клиент сначала накапливает средства на депозите, а затем получает возможность оформить жилищный заем по более низкой ставке. Жилищные займы предоставляются по ставке от 3,5% до 5% годовых при накоплении не менее 50% стоимости жилья и выполнении других требований программы.

Таким образом, у граждан, состоящих на учете, есть возможность решить жилищный вопрос не только через программы с государственным финансированием, но и с помощью других продуктов банка.

Более 15 тысяч очередников получили жилье в 2025 году

Всего в 2025 году кредитное жилье на доступных условиях приобрели 15 282 человека, состоящих на учете нуждающихся в жилье.

Еще 10 854 казахстанца из этой категории стали владельцами собственных квартир и домов в первом полугодии 2026 года.

То есть только за первые шесть месяцев текущего года жилье с помощью жилищных программ банка приобрели почти 11 тысяч очередников.

В совокупности за полтора года число казахстанцев, состоящих на учете нуждающихся в жилье и получивших собственное жилье при поддержке Отбасы банка, достигло 39 536 человек.

Отбасы банк участвует не только в ипотечном кредитовании, но и в распределении арендного жилья, – в качестве национального института развития.

С начала 2025 года банк распределил 15 511 арендных квартир особо нуждающимся гражданам. В результате еще тысячи семей получили возможность жить в собственном городе в комфортных и безопасных условиях без необходимости сразу приобретать жилье в кредит.

В целом статистика показывает, что жилищная поддержка для очередников осуществляется сразу по нескольким направлениям. Одни семьи получают возможность приобрести квартиру или дом по льготной ипотеке, другие используют жилищные сбережения и доступные займы банка, а особо нуждающиеся граждане получают арендное жилье.

При этом Отбасы банк продолжает развивать как государственные, так и собственные жилищные программы, чтобы расширять возможности казахстанцев для улучшения жилищных условий.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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