Днем накроют Павлодар, Актобе, ночью – Астану и Атырау: предупреждение "Казгидромета"

Сегодня жителей сразу четырех крупных городов Казахстана призвали сократить время пребывания на улице. Причина – неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"31 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Павлодаре, Актобе, ночью – в Астане, Атырау", – следует из предупреждения специалистов гидрометцентра.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме Опубликовано штормовое предупреждение на 31 августа

30 августа 2026 года о неблагоприятных метеоусловиях "Казгидромет" предупредил жителей Алматы и Актобе.