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Общество

Днем накроют Павлодар, Актобе, ночью – Астану и Атырау: предупреждение "Казгидромета"

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 09:31 Фото: Zakon.kz
Сегодня жителей сразу четырех крупных городов Казахстана призвали сократить время пребывания на улице. Причина – неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"31 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Павлодаре, Актобе, ночью – в Астане, Атырау", – следует из предупреждения специалистов гидрометцентра.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 09:31
Опубликовано штормовое предупреждение на 31 августа

30 августа 2026 года о неблагоприятных метеоусловиях "Казгидромет" предупредил жителей Алматы и Актобе.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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