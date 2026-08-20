Днем накроют Алматы и Актобе, а ночью еще два города – предупреждение "Казгидромета"

Жителей четырех городов Казахстана призвали сегодня сократить время пребывания на улице. Причина – неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из предупреждения, опубликованного в четверг на сайте РГП "Казгидромет".

"20 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Актобе и ночью – в Атырау, Жезказгане", – предупредили горожан.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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19 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия прогнозировались днем в Алматы и ночью – в Атырау, Актобе, Усть-Каменогорске, Кокшетау.