Днем накроют Алматы и Актобе, а ночью еще два города – предупреждение "Казгидромета"
Об этом стало известно из предупреждения, опубликованного в четверг на сайте РГП "Казгидромет".
"20 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Актобе и ночью – в Атырау, Жезказгане", – предупредили горожан.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
19 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия прогнозировались днем в Алматы и ночью – в Атырау, Актобе, Усть-Каменогорске, Кокшетау.