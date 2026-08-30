Опубликовано штормовое предупреждение на 31 августа

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 31 августа 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Алматы, Шымкенте и 17 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. На северо-востоке, северо-западе и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, по области – чрезвычайная. В Актобе ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере и в центре Мангистауской области ожидаются дождь и гроза. На северо-западе и юге области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На западе и севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре – высокая. В Актау временами ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Акмолинской области ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере области ожидается туман. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до +2°C.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области – высокая. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем порывы ветра до 15 м/с. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем ожидаются порывы ветра 18-23 м/с.

Материал по теме Заморозки в Астане и грозы в Алматы: погода на ближайшие три дня

Ночью на севере и в горных районах Алматинской области ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем на севере, юге, в центре и горных районах – кратковременный дождь и гроза. Днем на севере и в центре области ожидается пыльная буря. На севере, юге, востоке, в центре и горных районах ожидаются порывы ветра 18-23 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. В центре, на западе и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем порывы ветра 18-23 м/с. Ожидается сильная жара +33...+35°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере и востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза и град. Ночью и утром на западе и севере – туман. На западе, севере и востоке области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На северо-западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре – чрезвычайная. В Костанае днем ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидаются дождь и гроза. Днем – дождь и гроза, в горных районах – сильный дождь, град и шквал. На востоке, в центре и горных районах области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. В центре, на юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидаются дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере и в центре области Абай ожидается дождь, временами сильный дождь и гроза. Днем – дождь и гроза, на севере, юге и в центре – сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на востоке ожидается туман. Ночью на западе и севере области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем на востоке, юге и в центре 15-20 м/с, местами 23-28 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются дождь и гроза, ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке и в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, временами сильный дождь и гроза. Днем – дождь и гроза, на севере, востоке и в горных районах – сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На севере, востоке и юге ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем до 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидаются дождь и гроза, порывы ветра 15-20 м/с.

В Шымкенте днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горах Туркестанской области ожидаются кратковременный дождь и гроза. На севере, западе, в горных и предгорных районах области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге и востоке области Улытау ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге и востоке Карагандинской области ожидаются дождь и гроза, днем – град и шквал. Ночью и утром на севере и востоке области ожидается туман. Утром и днем на севере, юге и востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами до 23 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре ожидается высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе и севере Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на западе, севере и юге области временами 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза и шквал, ночью и утром – туман. Днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и в центре Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром также ожидается туман.

В центре и на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря, порывы ветра до 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 31 августа.