40 тысяч пассажиров за утро: как метро Алматы пережило первый учебный день
Один из жителей города даже поделился кадрами с забитой подземки.
"Метро. Добро пожаловать, сентябрь", – шутливо описал автор непростую ситуацию.
Стоит отметить, что еще днем ранее, 31 августа 2026 года, пресс-служба акимата Алматы обращалась к жителям и гостям города с просьбой.
"1 сентября планируйте маршрут заранее, а в часы пик по возможности выбирайте общественный транспорт и метро", – звучала она так.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу КГП "Метрополитен" и попросил рассказать о том, что же происходило у них утром в День знаний.
Так, согласно официальному ответу, в первый день нового учебного года в городе наблюдался заметный рост пассажиропотока в метро.
"С 06:20 до 15:00 1 сентября метрополитеном воспользовались около 40 тысяч пассажиров".КГП "Метрополитен"
Кроме того, уточнили специалисты, в связи с началом учебного года график движения электропоездов скорректирован.
Теперь в утренний и вечерний часы пик интервал между поездами сокращен до 3 минут 27 секунд.
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