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Общество

40 тысяч пассажиров за утро: как метро Алматы пережило первый учебный день

Метрополитен, метро, общественный транспорт, работники метро, станции метро, станция метро , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 15:47 Фото: Zakon.kz
1 сентября 2026 года школьники и студенты вернулись за парты, а Алматы – к привычным утренним пробкам. На остановках с самого утра наблюдалось столпотворение, а городской метрополитен встретил заметный наплыв пассажиров, сообщает Zakon.kz

Один из жителей города даже поделился кадрами с забитой подземки.

"Метро. Добро пожаловать, сентябрь", – шутливо описал автор непростую ситуацию.

Стоит отметить, что еще днем ранее, 31 августа 2026 года, пресс-служба акимата Алматы обращалась к жителям и гостям города с просьбой.

"1 сентября планируйте маршрут заранее, а в часы пик по возможности выбирайте общественный транспорт и метро", – звучала она так.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу КГП "Метрополитен" и попросил рассказать о том, что же происходило у них утром в День знаний.

Так, согласно официальному ответу, в первый день нового учебного года в городе наблюдался заметный рост пассажиропотока в метро.

"С 06:20 до 15:00 1 сентября метрополитеном воспользовались около 40 тысяч пассажиров".КГП "Метрополитен"

Кроме того, уточнили специалисты, в связи с началом учебного года график движения электропоездов скорректирован.

Теперь в утренний и вечерний часы пик интервал между поездами сокращен до 3 минут 27 секунд.

О том, как же прошли линейки по Казахстану, можно прочитать и посмотреть по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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