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Общество

Удаленка, ограничения на дорогах, больше поездов метро и автобусов: что ждет Алматы с 1 сентября

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 10:02 Фото: Zakon.kz
В Алматы с началом учебного года традиционно возрастает нагрузка на дороги. В связи с этим акимат южной столицы принял ряд мер, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 31 августа 2026 года, в пресс-службе акимата раскрыли, что что изменится на дорогах с 1 сентября. Так, чтобы сделать первые дни сентября комфортнее и безопаснее, в Алматы усилят работу общественного транспорта, задействуют школьные автобусы и примут дополнительные меры по организации движения:

  • В первые две недели на маршруты дополнительно выйдут около 500 автобусов, а число поездов метро увеличат с 11 до 13. Для перевозки более 13 тыс. школьников задействуют 300 автобусов.
  • С 1 по 5 сентября часть сотрудников акимата переведут на дистанционный формат. Крупным компаниям и организациям также рекомендовано рассмотреть удаленную работу или гибкое начало рабочего дня.

Больше автобусов – меньше трафика

300 школьных автобусов будут обслуживать 60 школ и перевозить более 13 тыс. детей.

Утром 1 сентября у школ, пешеходных переходов и на наиболее загруженных участках будут дежурить 470 полицейских.

Жителей просят не подъезжать на личных автомобилях непосредственно ко входам в школы и по возможности заранее выбирать альтернативные способы передвижения.

Общественный транспорт усилят

К З 200 городским автобусам добавят около 500 резервных.

Их направят на наиболее загруженные маршруты, чтобы сократить интервалы в часы пик.

Число поездов метро увеличат с 11 до 13, а утренний интервал движения сократят до 3 минут.

Безопасность возле школ

Перед началом учебного года проверили дороги возле школ и устранили более 140 замечаний.

Особое внимание уделили светофорам, дорожным знакам и разметке. Территории школ находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Ограничения для грузового транспорта

В первую неделю сентября усилят контроль за грузовым транспортом.

Для машин массой более 8 тонн продолжат действовать ограничения на обозначенных участках с 07:00 до 22:00.

Удаленка или гибкий график

С 1 по 5 сентября часть сотрудников акимата переведут на удаленную работу.

Компаниям и организациям также рекомендовано рассмотреть дистанционный формат или гибкое начало рабочего дня.

"Планируйте маршрут заранее, а в часы пик по возможности выбирайте общественный транспорт и метро", – призвали жителей и гостей Алматы в пресс-службе акимата.

27 августа 2026 года в полиции Алматы раскрыли план действий на первый день нового учебного года. Так, 1 сентября на улицы мегаполиса выйдут 700 полицейских и 130 экипажей для обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка. В целом в День знаний личный состав ДП города будет переведен на усиленный вариант несения службы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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